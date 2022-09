Gloomhavenia jaetaan rajoitun ajan täysin ilmaiseksi.

Epic Games jakaa parhaillaan pelikaupassaan tietokoneelle suosittua Gloomhavenia, joka on yksi viime vuosien suosituimmista lautapeleistä.

Kyseessä on 1–4 pelaajan taktinen luolastoseikkailuroolipeli, jossa on 95 erilaista skenaariota ja 17 erilaista hahmoluokkaa, joilla jokaisella on omat taitonsa. Fantasiamaailman tapahtumat sijoittuvat pimeään keskiaikaan.

Taistelu tapahtuu vuoroittain, mikä lisää taktista syvyyttä ja jännitystä peliin. Keskiössä on ongelmanratkaisu ja suunnittelu. Useimmat iskut ovat käytettävissä vain kerran. Jokainen valinta näkyy tavalla tai toisella pelin edetessä.

Peliä on kehuttu erityisesti sen monipuolisista kampanjoista, pelimekaniikoista, hahmotarjonnasta ja monipuolisuudesta.

Gloomhaven on monien mielestä parempi pc:llä kuin lautapelinä.

Erittäin suositulla BoardGameGeek-sivustolla Gloomhaven on ollut jo vuosia parhaaksi arvioitu lautapeli. 52 000 arvion jälkeen sen pistemäärä on 8,466/10. Pc-versio on saanut niin ikään erinomaiset arviot Steamissa. Lautapeli on vuodelta 2017 ja pc-versio 2021.

Gloomhavenin saa pitää itsellään, kunhan sen ottaa talteen torstaihin 29.9. kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja pelin lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelin luvataan toimivan vain Windowsilla.