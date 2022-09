Upea seikkailu­peli on hetken aikaa ilmainen

Seikkailua kettuna Islannissa vai miehenä avaruudessa? Siinä Epic Gamesin ilmaistarjonta juuri nyt.

Spirit of the Northissa seikkaillaan ohjaten kettua kauniissa Islannissa.

Epic Games Store jakaa torstaihin 22.9. kello 18 asti ilmaiseksi kaupassaan Spirit of the North- ja The Captain -pelejä.

Spirit of the North on kolmannen persoonan seikkailupeli, jossa ohjataan kettua Islannin kauniissa maisemissa. Tarina pohjautuu skandinaaviseen mytologiaan. Pelissä ei ole kerrontaa tai keskustelua, joten pulmat pitää ratkaista tarkkailemalla ja tutkimalla ympäristöä.

Steamissä kettupeli on saanut arvosanaksi erittäin myönteinen, joka on parhaimmasta päästä. Metacriticin mukaan kriitikot ovat antaneet pelille keskimäärin 6,7/10 ja pelaajat 7,7/10. Kehuja on annettu tunnelmasta ja pulmatehtävistä. Moitteita on sen sijaan annettu pelin tylsästä tarinasta.

The Captain -seikkailupelistä ei retrofiilistä puutu.

Retroa hönkivässä The Captainissa ohjataan Thomas Welmua, jonka käsissä on maapallon pelastaminen. Seikkailupelissä matka kohti maata alkaa galaksin toiselta reunalta, josta matkatessa hankitaan uusia ystäviä ja vihollisia.

Matka kohti maata ei ole helppo. Menetkö suorinta reittiä ja otat riskejä vai kiertelet ja kaartelet? Uskallatko sotia avaruusaluksellasi muiden aluksien kanssa? Jokaisella valinnalla on jokin merkitys.

Indiepeli on saanut Steamissä erittäin myönteisen vastaanoton. Arvioissa on kiitelty pelin monipuolisuutta, kaunista pikseligrafiikkaa, musiikkia ja käsikirjoitusta. Harvoissa kielteisissä arvioissa on nostettu esiin pelin hitaus, vähäiset onnistumisen tunteet ja tiukat rajoitteet valintojen suhteen.

Pelit saa pitää itsellään, kunhan ne ottaa talteen 22.9. kello 18 mennessä. Lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja pelin lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Pelien luvataan toimivan vain Windowsilla.