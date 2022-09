Carlos ”ocelote” Rodriguez on ihmetellyt kohua, jonka seurauksena hänen perustamansa G2 Esports on laittanut meganimen jäähylle kahdeksi kuukaudeksi.

Carlos Rodriguez (oikealla) kuvattuna kesällä 2020 G2-fanin kanssa. Rodriguez on supersuositun G2:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Espanjalainen esports-meganimi Carlos ”ocelote” Rodriguez julkaisi viikonloppuna videon, jolla hän juhlii Andrew Taten kanssa.

Tänä vuonna suursuosioon noussutta Tatea on tituleerattu internetin vihatuimmaksi mieheksi useissa medioissa. Hänen naisvihamieliset kommenttinsa ovat tuoneet hänelle potkut suurimmista somepalveluista.

Lue lisää: Miljoonien seuraama Andrew Tate sai lähtöpassit Facebookista ja Instagramista

Lue lisää: ”En ole raiskaaja, mutta...” Tiktokin uuden supertähden kommentit järkyttävät, mutta hänen suosionsa ei ole sattumaa

Rodriguezin jakama video suututti nopeasti tuhannet esports-fanit, jotka ihmettelivät entisen League of Legends -ammattilaisen biletysseuraa. Rodriguez vastasi nopeasti hämmästelijöille.

– Kukaan ei tule koskaan valvomaan ystävyyssuhteitani. Vedän rajani siihen. Juhlin kenen kanssa haluan, Rodriguez twiittasi.

Lehtitietojen mukaan Andrew Tateen kohdistuu useita rikosepäilyjä.

Tunteja myöhemmin sävy kuitenkin muuttui. 32-vuotias Rodriguez ei pyytänyt mitään anteeksi, mutta sanoi asiasta nousseen keskustelun tuntuneen kamalalta ja hänen vastaavan seuraamuksista.

Rodriguez tunnetaan supersuositun G2 Esportsin perustajana ja toimitusjohtajana. G2:n hallintoneuvosto ei jäänyt katselemaan kohua toimettomana. G2 kertoi Rodriguezin siirtyvän syrjään toimitusjohtajan paikalta kahdeksaksi viikoksi. Lisäksi hänen palkanmaksunsa on katkaistu siksi aikaa.

– G2 on Carlosin yläpuolella ja on aina ollut. Teen mitä tahansa suojellakseni tätä yritystä ja kollegoitani siinä, koska se on velvollisuuteni heitä kohtaan, Rodriguez kommentoi G2:n ilmoitusta.

Rodriguezin videota ovat kritisoineet esports-alan kollegat laidasta laitaan ja jopa G2:n palkkalistoilla oleva Jakub ”Lothar” Szygulski.

– Olen uskomattoman pettynyt koko Tate-tilanteeseen. Olin hyvin äänekäs siitä kuinka vastustan kaikkea, mitä se kusipää edustaa, Szygulski kirjoitti Twitterissä.

– Tyhjiä sanoja, jotka on kirjoittanut joku toinen. Taas yksi tyyppi esportsissa, joka sanoo yhtä ja tekee päinvastoin, kirjoitti Sophia ”Djarii” White.

– Emme valvo ystävyyssuhteitasi, mutta sinun pitäisi odottaa reaktioita niihin, muistutti toimittaja Laure Valée.

– Julkaisit videon, jolla juhlit tunnetun naisvihaajan kanssa, joka kutsuu naisia omaisuudeksi. Se on parhaimmillaan harhaanjohtavaa ja todennäköisesti huomionhakua [somenäkyvyyden osalta]. Tämä on vitun alhaista. Juhli kenen kanssa haluat, mutta odota ihmisten tuomitsevan sinut siitä, tylytti LoL-selostaja Aaron ”Medic” Chamberlain.

Rodriguezin päätöstä julkaista video tunnetun naisvihaajan kanssa on ihmetelty myös siksi, koska G2 ilmoitti syyskuun alussa tehneensä sopimukset LoL-naisjoukkueen kanssa. Monien kommentoijien mielestä tuore video ja naisjoukkue eivät sovi yhteen.