Lil Nas X suunnittelee skinin League of Legendsiin, jonka MM-kisojen tunnuskappaleen hän myös esittää tänä vuonna.

Räppiä ja poppia yhdistävä Lil Nas X, oikealta nimeltään Montero Lamar Hill, aloittaa supersuositun League of Legends -pelin presidenttinä.

Se, mitä presidentin titteli tarkoittaa käytännössä, on epäselvää. Räppärin ja pelifirman aloittama yhteistyö on kuitenkin merkittävä, sillä Lil Nas X esittää myös tämän vuoden MM-turnauksen eli Worldsin tunnuskappaleen.

Star Walk -kappale julkaistaan 23. syyskuuta. Räppäri esittää kappaleensa livenä MM-finaalin alkushow’ssa. Worlds huipentuu San Franciscon Chase Centerille 5. marraskuuta.

”LoLin presidentti” suunnittelee myös oman skinin eli hahmon ulkoasun uudelle K’Sante-hahmolle. Skini on lunastettavissa 3.–14.11. välisenä aikana pelaamalla Worlds-aiheista pelitapahtumaa LoLissa tai Teamfight Tacticsissa. Skiniä ei myydä erikseen rahaa vastaan.

LoL on maailman suosituimpia pc-pelejä yli 170 miljoonalla kuukausittaisella pelaajalla. Worlds on puolestaan esportsin suurin turnaus: vuoden 2021 kisoilla oli keskimäärin 30 miljoonaa katsojaa ja finaalilla parhaimmillaan 73 miljoonaa.

Worlds-kisojen tunnuskappaleet ovat olleet perinteisesti huippusuosittuja. Imagine Dragonsin vuoden 2014 Warriors ja K/DA:n Pop/Stars vuodelta 2018 ovat molemmat esimerkiksi keränneet yli puoli miljardia kuuntelukertaa.

Tämän vuoden Worldsit pelataan Pohjois-Amerikassa 29.9.–5.11. Play-in-vaihe pelataan Meksikon pääkaupungissa, lohkot ja puolivälierät New Yorkista, josta siirrytään Atlanta kautta San Franciscoon.

23-vuotias Lil Nas X muistetaan Old Town Road -megahitistä, joka vietti ennätykselliset 19 viikkoa peräkkäin Yhdysvaltojen Hot 100 -listan kärjessä vuonna 2019. Räppärin muita isoja hittejä ovat Montero (Call Me by Your Name) ja Industry Baby, jolla vierailee Jack Harlow.