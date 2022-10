Nintendo on piilotellut odotettua peliä jo puoli vuotta – syynä Venäjä

Advance Warsin uudisversio on tulossa, mutta edes Nintendolla ei tiedetä milloin.

mISSÄ on Nintendon odotettu Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp -peli?

Helmikuussa yhtiö kertoi klassikkopelin uusioversion julkaisuajaksi huhtikuun, mutta sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nintendo ilmoitti nopeasti lykkäävänsä pelin julkaisua toistaiseksi.

Sen jälkeen pelistä ei ole kuultu mitään. Siitä ei mainittu sanaakaan myös syyskuussa pidetyssä Nintedo Direct -esittelytilaisuudessa.

Moni on pohtinut, onko pelin julkaisu peruttu jopa kokonaan, kun siitä ei ole kuultu mitään puoleen vuoteen. Axiosin toimittaja Stephen Totilo sai vastauksen Nintendolta: ei ole peruttu.

– Julkaisua on lykätty. Kerromme uuden julkaisuajan, kun sellainen on päätetty, kuului Nintendon kommentti.

Advance Wars on vuoropohjainen strategiapeli, joka julkaistiin alun perin Game Boy Advancelle vuonna 2001. Pelisarja on niin kriitikoiden kuin pelaajien arvostama. Pelin ja sen jatko-osan yksinpelikampanjaa on kehuttu erinomaisesta toteutuksesta.

Pelaaja ohjaa armeijaa, jonka kanssa taistellaan maalla, merellä ja ilmassa. Sotilailla ja komentajilla on käytettävissä erilaisia aseita ja taitoja, jotka tuovat taktista syvyyttä vuoropohjaiseen pelaamiseen. Tarkoitus on voittaa taisteluita ja vallata kaupunkeja sekä tukikohtia.

Tuleva Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp julkaistaan ainoastaan Nintendo Switchille. Alla pelin traileri vuodelta 2021.