Tässä ovat vaarallisimmat pelit – varo näitä virheitä

Etenkin Minecraft ja Roblox ovat nettikonnien suosiossa, mutta myös Grand Theft Auto ja Call of Duty pääsivät kyseenalaiselle listalle.

Tietoturvayhtiö Kaspersky kertoo sivuillaan suosituimmista pc- ja mobiilipeleistä, joiden kautta kyberrosvot yrittävät saada pelaajien laitteisiin haittaohjelmia.

Listan kärjessä ovat erityisesti lasten ja nuorten suosiossa olevat ilmaispelit Minecraft ja Roblox. Kymmenen joukkoon mahtuivat myös Need for Speed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Fifa, The Sims, Counter-Strike: Global Offensive ja PUBG: Battlegrounds. Kaspersky listaa kaiken kaikkiaan 28 peliä.

Data on Kasperskyn tammikuu 2021 – kesäkuu 2022 -aikaväliltä keräämää. Yhtiön mukaan haittaohjelmien levittäminen pelien kautta on vähentynyt 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2020.

Epävirallisista lähteistä ladatessa pelien, niiden modien eli lisäkkeiden tai jopa huijausohjelmien mukana voi tulla ei-toivottuja tiedostoja, jotka ovatkin haittaohjelmia.

Niiden avulla konnat voivat päästä käsiksi esimerkiksi pelitiliin, sillä oleviin virtuaaliesineisiin – jotka voivat olla jopa tuhansien eurojen arvoisia – tai laitteella oleviin arkaluonteisiin tietoihin, kuten salasanoihin.

Konnat ovat myös levittäneet pelien mukana kryptovaluuttoja louhivia ohjelmia. Louhiminen tapahtuu käyttäjän tietämättä syöden sähköä ja vieden tehoja koneesta. Valuutat ohjautuvat suoraan rosvoille.

Kaspersky muistuttaa myös olemaan tarkkana sivustojen kanssa, jotka lupaavat esimerkiksi ilmaista tavaraa tai virtuaalivaluuttaa peleihin käyttäjätietoja vastaan. Tällaisia huijauksia on tehty ainakin GTA:han, CS:GOhon ja Apex Legendsiin liittyen.

Kyseiset sivustot ovat lähtökohtaisesti aina huijausta, sillä oikeat tiedot saatuaan konnat vaihtavat kaappaavat tilin itselleen.