Traileri: Yksi kaikkien aikojen peleistä saa jatkoa ensi vuonna

Zelda-fanien vuosia kestänyt odotus päättyy toukokuussa 2023.

Nintendo on vuosien odotuksen jälkeen vahvistanut uuden The Legend of Zelda: Breath of the Wild -pelin jatko-osan nimen ja julkaisupäivän.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -nimen saanut peli julkaistaan Nintendo Switchille 12. toukokuuta 2023. Uudella trailerilla esitellään pelimaailmaa ja itse toimintaa.

Upouusi traileri:

Näin peliä esiteltiin kesällä 2011:

Maaliskuussa 2017 julkaistu Breath of the Wild on avoimen maailman toimintaseikkailupeli, joka on suosikkisarja Zeldan 19. osa.

Yli 25 miljoonaa kappaletta myynyt hitti pokkasi useita vuoden peli -palkintoja. Metacriticissä sen arvosana kriitikoilta on häkellyttävä 9,7/10. Parempiin pisteisiin yltää vain neljä muuta peliä.

Nintendo vahvisti jatko-osan jo vuonna 2019, mutta piti nimen ja julkaisupäivän salassa tähän päivään asti. Fanit ovat reagoineet nimeen ja uuteen traileriin innolla.