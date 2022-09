Valdemar ”valde” Vangså toivoo löytävänsä ENCEssä taas aggressiivisen puolensa.

ENCE uudisti Counter-Strike-joukkuettaan kesätauon aikana hankkimalla nimekkään tanskalaisen Valdemar ”valde” Vangsån ja lupaavan espanjalaisen Alvaro ”SunPayus” Garcian.

Vangsån hankinta yllätti monet, sillä hän on yksi Tanskan kokeneimmista pelaajista ja on viime vuodet pelannut kansainvälisessä OG:ssa. Vangså kertoo Ilta-Sanomille saaneensa kesällä useita tarjouksia, mutta lopulta valinta oli helppo.

– Tärkeintä oli löytää joukkue, joka osallistuu isoimpiin turnauksiin ja voi voittaa niitä. Kilpailullisuus on minulle tärkeämpää kuin raha. Näin ajateltuna ENCE oli paras vaihtoehto, Vangså avaa päätöksentekoaan.

27-vuotias hehkuttaa erityisesti pelinjohtaja Marco ”Snappi” Pfeifferiä ja valmentaja Eetu ”sAw” Sahaa. Vangsån mukaan kaksikolla on erittäin selvä visio pelitavasta, ja sitä ajatellen on rakennettu toimiva järjestelmä. Peli on nopeasti lähtenyt rullaamaan.

– Snappi oli entuudestaan ainoa tuttu, joten on ollut mukava tutustua uusiin tyyppeihin. Meillä on ollut tosi hauskaa, Vangså naureskelee.

FAKTA ENCE CS:GO Marco ”Snappi” Pfeiffer, 32, Tanska (pelinjohtaja)

Pawel ”dycha” Dycha, 25, Puola (rifler/ankkuri)

Pavle "maden" Bošković, 23, Montenegro (rifler)

Alvaro "SunPayus" Garcia, 23, Espanja (AWP)

Valdemar "valde" Vangså, 27, Tanska (rifler/lurker)

Eetu ”sAw” Saha, 30, Suomi (valmentaja)

Maks ”trochu” Trocha, 25, Puola (analyytikko)

Vasemmalta katsottuna: valde, dycha, Snappi, SunPayus, maden

Tanskalaisen 2,5 vuotta kestänyt matka OG:ssa oli monella tapaa vaikea, sillä hän ei koskaan päässyt pelaamaan itselleen parhaiten sopivia rooleja. ENCEssä hän odottaa ”vanhan valden” pääsevän taas irti.

– OG:ssa pelasin paljon tukirooleja, minkä takia olin usein liian passiivinen. Pääfokukseni on löytää taas itsestäni aggressiivisempi versio, jonka suorituksilla on suuri vaikutus peliin. Minulla on nyt paljon paremmat mahdollisuudet loistaa kuin aikoinaan, mies kertoo itsevarmasti.

HLTV.org valitsi Vangsån maailman 20. parhaaksi pelaajaksi vuonna 2018. Mies uskoo pystyvänsä yhä huippuluokan suorituksiin, vaikka ikää on tullut. Kesäkuussa 27 vuotta täyttänyt pelaaja on niin sanotusti kokeneempaa ikäpolvea.

Vangsån mielestä ikää korostetaan liikaa keskusteluissa. Hän uskoo supertähtien Nikola ”NiKo” Kovacin, 25, ja Aleksandr ”s1mple” Kostylievin, 24, pystyvän kilpailemaan vielä kymmenenkin vuoden päästä. Vanhetessa haasteita tuovat motivaatio ja muu elämäntilanne, kuten perhe, ei niinkään hidastuvat refleksit, hän sanoo.

– Cristiano Ronaldolla on perhe, mutta hän on 37-vuotiaana yhä maailman parhaita pelaajia. Ei se perhe ole sinänsä mikään syy. Lopulta kuitenkin on kyse siitä, miten paljon sitä vanhempana haluaa yhä kilpailla vakavissaan.

– Jos pysyn motivoituneena ja teen kovasti töitä, niin en näe miksen pystyisi pelaamaan vielä 35-vuotiaana. Rakastan tätä peliä. Se on melkein koko elämäni, hän naurahtaa.

Vangså uskoo ENCEn voivan nousta maailman parhaaksi joukkueeksi.

Ammattinsa varjopuoliksi hän nimeää jatkuvan matkustamisen. Vuodesta saatetaan viettää tien päällä jopa 200 päivää. CS:n turnauskalenteri on varsinkin nykyisin niin täysi, ettei kunnon harjoittelulle tahdo jäädä oikein aikaa.

– En ihmettele, että pelaajat kertovat burnouteistaan. Valitettavasti matkustaminen on iso osa tätä työtä, joten siihen pitää vain totuttautua.

ENCEn CS-joukkue on kesätauon jälkeen harjoitellut jo Itävallassa ja Suomessa, jossa joukkue vietti viikon organisaation toimistolla. Vangså kertoo vaikuttuneensa tiloista ja koko suomalaisorganisaation toimintatavoista.

Tällä hetkellä joukkue on Maltalla, jossa pelataan ESL Pro Leagueta. Vangså ei ota paineita ensimmäisestä turnauksestaan ENCE-paidassa.

– Päätavoitteemme on päästä majoreille. En sano, ettei EPL:llä ole väliä tai ettemme antaisi kaikkea, mutta meidän pitää nähdä, miten pärjäämme tosipaikan tullen, jotta tiedämme mitä pitää muuttaa.

Tanskalaispelaaja uskoo ENCEn voivan nousta maailman parhaaksi joukkueeksi, mutta se ei tapahdu yhdessä yössä. Ajan lisäksi se vaatii uniikin oman pelityylin.

– Emme voi pelata kuten Na`Vi tai Cloud9, jos haluamme nousta parhaaksi. Meidän pitää kuitenkin ensin pelata turnauksia, jotta tiedämme missä pitää parantaa. Sitten lähdemme askel kerrallaan kohti sitä titteliä.

Vangså on ENCEn toiseksi kokenein pelaaja. 23-vuotias Garcia on vielä ihan uransa alussa.

Vangsån ja Garcian debyytti ENCE-paidassa on tänään keskiviikkona kello 20.30 ranskalaista HEET-joukkuetta vastaan. Elisa Esports näyttää kaikki ENCEn ottelut suorana ja suomeksi Twitchissä.

– Toivon että suomalaiset kannustavat meitä, vaikka emme olekaan enää tavallaan suomalaisjoukkue. Olen itse saanut paljon viestejä suomalaisilta, joten kiitos teille kaikille tuestanne, Vangså paljastaa.