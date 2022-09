Tyler ”Ninja” Blevinsin viimeisin markkinointitemppu ei ollut kaikkien mieleen.

Suosittu yhdysvaltalainen pelistriimaaja Tyler ”Ninja” Blevins ottaa urallaan uuden askeleen, sillä jatkossa hän striimaa samanaikaisesti Twitchiin, YouTubeen, Facebookiin, TikTokkiin ja Twitteriin.

Vastaavaa ei tee tällä hetkellä yksikään toinen nimekäs striimaaja. Blevinsin striimaaminen samanaikaisesti useammalle alustalle on alkanut hyvin, joskin miehellä on ajoittain ollut vaikeuksia pysyä chatin perässä.

Blevinsin ilmoitus uusista suunnitelmista ei ole ollut kaikkien mieleen, koska sitä edelsi kyseenalainen markkinointitemppu.

Viikko ennen julkistusta Blevins päätti striiminsä yllättäen, kun hänellä meni hermot kesken Fortniten. Blevins sanoi kaverilleen Ali ”SypherPK” Hassanille tarvitsevansa tauon striimaamisesta.

– Tarvitsen tauon.... En tiedä milloin tulen takaisin tai minne, Blevins twiittasi heti perään.

Twiitti sai tuhansia vastauksia, joissa toivotettiin striimaajalle hyvää hermolomaa, jaksamisia ja kaikkea hyvää.

Blevins myös pimensi sometilejään vaihtaen esimerkiksi Twitter-nimekseen ”user not found” (käyttäjää ei löydy). Twitterissä hän myös vaihtoi bannerinsa, jossa luki "time out” (aikalisä). Time Out on striimitähden oma projekti, jolla hän peräänkuuluttaa pelaajia pitämään huolta mielestään ja jaksamisestaan.

Time Out -projektiin liittyen moni lyttäsi Blevinsin pikaisen paluun striimaamisen pariin, koska tämä käytti vakavaa aihetta saadakseen enemmän näkyvyyttä uudelle alulleen.

– Striimausyhteisössä on merkittäviä mielenterveysongelmia, joten sen käyttäminen markkinointina (ja huonona sellaisena) on tahra muuten mielenkiintoisessa suunnitelmassa, tylytti striimauskulttuuria seuraava toimittaja Zach Bussey.

– Hän valehteli henkisen romahduksen käyttääkseen sitä markkinointina. Se on halveksittavaa, kritisoi espanjalainen striimaaja Borja Pavón.

– Olet roolimalli niin monille nuorille. Se mitä teet on hyväksikäyttöä. On olemassa oikeita ihmisiä, joilla on todellisia mielenterveysongelmia, ja käytät alustaasi hyödyntääksesi sitä markkinointitemppuna. Se on niin ikävää, kommentoi temppua Twitchin entinen työntekijä ja Alliancen perustajiin kuuluva Kelly Ong.

”Ninja” on yksi maailman tunnetuimmista pelaajista, ellei jopa tunnetuin. 31-vuotiaan Blevinsin suosio räjähti Fortnitessa vuonna 2018. Blevinsin katsojaluvut olivat tuolloin aivan omaa luokkaansa, ja hän pelasi julkkisten kuten Draken ja Travis Scottin kanssa ja vieraili Ellen DeGeneresin tv-ohjelmassa. Yhteistyötä hän teki muun muassa Adidasin ja Red Bullin kanssa.

Blevinsillä on YouTubessa 23,8 miljoonaa seuraajaa, Twitchissä 18,3 miljoonaa, Instagramissa 12,8 miljoonaa, TikTokissa 8,8 miljoonaa ja Twitterissä 6,7 miljoonaa seuraajaa.