Ilmiliekeissä oleva Elias Olkkonen pääsee yleisön eteen – MM-unelma elää

Elias ”Jamppi” Olkkonen ja Team Liquid nähdään Valorantin MM-pudotuspeleissä.

Elias Olkkonen on loistanut Valorantin MM-kisoissa.

Suomalaisen Valorant-tähden Elias ”Jamppi” Olkkosen, 21, unelma pelin maailmanmestaruudesta elää.

Olkkonen varmisti keskiviikkoiltana joukkueensa Team Liquidin kanssa paikkansa pudotuspeleihin voittamalla Paper Rexin 2–1. Liquid oli sitä ennen hävinnyt Leviatánille (0–2), mutta voittanut EDward Gamingin (2–0).

– Unelmani on toteutumassa, sillä vihdoinkin pääsen pelaamaan yleisön eteen. Olen niin onnellinen, Olkkonen twiittasi iloisena ottelun jälkeen.

MM-turnaus järjestetään Istanbulissa, mutta lohkovaihe pelattiin suljettujen ovien takana. Pudotuspelien alkaessa perjantaina siirrytään yleisön eteen.

Olkkonen on ollut tähän mennessä tilastoja tarkastellen Liquidin paras pelaaja ja muutenkin yksi turnauksen tähdistä.

156 pelatun kierroksen jälkeen Olkkosella peliin vaikuttamista kuvaava ACS-lukema on mainio 243 ja avaustappojen ja kuolemien välinen suhdeluku 29:18. Hän on pelannut Sage- ja Chamber-hahmoilla.

Suomalaisen parhaita hetkiä turnauksesta:

Pudotuspelit alkavat perjantaina, mutta Olkkonen ja Liquid pääsevät estradille vasta lauantaina. Liquid kohtaa OpTic Gamingin lauantaina kello 17. Pelaajatcom näyttää kaikki pudotuspeliottelut suorana ja suomeksi Twitchissä.

Kisojen toinen suomalainen, Fnaticin Nikita ”derke” Sirmitev, pelaa tänään torstaina viimeisen lohko-ottelunsa 100 Thievesiä vastaan. Ottelun voittaja jatkaa pudotuspeleihin XSET-joukkuetta vastaan.

Pudotuspelit pelataan tuplaeliminaatioformaatilla eli kotimatka alkaa toisen tappion jälkeen. Miljoonan dollarin kisat päättyvät sunnuntaina 18.9.

Istanbulissa pelattava MM-turnaus saattaa olla Olkkosen Valorant-uran viimeinen. Hän on avoimesti puhunut palaavansa jossain kohtaa Counter-Striken pariin, kunhan on saavuttanut haluamansa tavoitteet Valorantissa. Moni Olkkosen fani on toivonut paluun tapahtuvan jo ensi vuodeksi.