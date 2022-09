Heijastus paljasti striimaajan seksi­puuhat, portti­kielto seurasi – internet on kummissaan

Katsojille ei jäänyt epäselväksi striimin sisältö, vaikka itse aktia ei suoraan nähtykään. Monen mielestä striimaaja selvisi tilanteesta liian vähäisellä rangaistuksella.

Twitch on erityisesti lasten ja nuorten suosiossa oleva livestriimauspalvelu.

Twitch-striimaaja ”kimmikka_” nousi viime viikolla otsikoihin, kun hän harrasti seksiä suorassa lähetyksessä. Itse aktia ei nähty suoraan, mutta tilanne paljastui naisen ilmeistä ja ikkunan heijastuksesta, jonka kautta näkyi takana ollut mies.

Tilanteesta kaapatut videot lähtivät vasta pari päivää myöhemmin leviämään kunnolla somessa. Twitch asetti tällöin tilin käyttökieltoon.

Nainen kertoi somevaikuttaja Jake Luckylle kyseessä olleen ”kännissä tapahtunut vahinko”. Luckyn mielestä moka oli elinikäisen porttikiellon arvoinen.

Nyt Dexerto uutisoi Kimmikan saaneen tilinsä takaisin vain viikko tapahtuneen jälkeen. Viikko on yleensä normaali aika porttikiellolle, jos kyseessä on striimaajan ensimmäinen rike.

Porttikiellon kesto on puhuttanut erityisesti Twitterissä, jossa Luckyn twiitti aiheesta on esimerkiksi kerännyt yli 120 000 tykkäystä. Erään käyttäjän luomaan kyselyyn vastanneista (yli 26 000) 83 % oli sitä mieltä, että porttikiellon pitäisi olla yhä voimassa.

– Kuka vastasi ei? Hän harrasti seksiä lasten suosimalla sivustolla, ihmetteli eräs käyttäjä.

– Twitch opetti juuri ihmisille, että seksin harrastaminen heidän sivuillaan on hieno mainostemppu, twiittasi yli miljoonan tilaajan tubettaja Kelly ”The Act Man” Van Achte.

Moni oli kuitenkin striimaajan puolella.

– Se oli vahinko ja haluat hänelle elinikäisen porttikiellon? Lmao, ihmiset unohtavat olevansa livessä, sitä tapahtuu.

– [Viikon porttikielto] käy järkeen, koska se oli hänen ensimmäinen rikkeensä, emmekä oikeasti nähneet mitään, huomautti eräs Twitter-kommentoija.

– En ymmärrä, miksi ihmiset välittävät niin paljon tästä.

Kimmikka on jo palannut striimaamisen pariin. Hänen kaksi edellistä lähetystään ovat keränneet muutamia satoja katsojia. Uusia seuraajia on tullut sen sijaan useita tuhansia.

Twitch jakaa kovempia rangaistuksia toistuvasti sääntöjä rikkoville. Silloin porttikielto voi kestää jopa kuukausia, kuten suosittu suomalaisstriimaaja koki tänä kesänä.

Joonas ”Lärvinen” Järvinen sai alkukesästä kahden kuukauden ja kahden viikon porttikiellon palveluun seksuaalisen aktin simuloinnista. Lärvinen kertoi elokuun lopussa saaneensa tilinsä viimeinkin takaisin. Hän oli sitä aiemmin saanut ainakin kahdet bannit palveluun.

Twitch on ollut jo pidemmän aikaa keskustelunaihe sivustolla olevan seksuaalissävytteisen materiaalin takia. Moni on toivonut sivustolle joko erillistä K18-osiota tai tiukempia rajoja. Twitch-käyttäjistä 75 % on 16–34-vuotiaita. Tarkempaa ikäjakaumaa palvelu ei ole paljastanut.