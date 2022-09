Team SMG teki kriittisen virheen MM-kisoja ajatellen.

Malesialainen Dota 2 -joukkue Team SMG ei kilpaile pelin tulevissa MM-kisoissa eikä edes karsinnoissa, koska joukkue unohti vahvistaa osallistumisensa niihin.

SMG:n julkaiseman lausunnon mukaan asia unohtui, koska henkilökunnan kommunikointi pelaajien ja managerien kanssa rakoili. Lisäksi Dota-joukkueen kokoonpanomuutokset muuttivat aikataulua.

Organisaatio aneli Valvelta poikkeuslupaa päästäkseen jälkijunassa karsintoihin, mutta peliyhtiö hylkäsi sen.

SMG on yksi Kaakkois-Aasian kärkinimistä. Tänä vuonna MM-turnaus eli The International pelataan Singaporessa, joka on joukkueeseen kuuluvien Daryl ”iceiceice” Kohin ja Wilson ”poloson” Kohin kotimaa.

Lausunnon mukaan asia on käsitelty sisäisesti. Lisäksi jatkossa asiat hoidetaan aiempaa tiukemmin ja ammattimaisemmin. Sotkun seurauksena nykyinen toimitusjohtaja Kenchi Yap jättää työnsä.

Yap työskenteli aiemmin myös Dota-joukkueen valmentajana, mutta jatkosta ei ole vielä tietoa. SMG kertoo Dota-joukkueensa tulevaisuudesta myöhemmin.