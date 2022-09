The Last of Us Part 1 on 5/5-peli, jota ei olisi tarvinnut julkaista

The Last of Us Part 1 on kenties vuoden 2022 eniten mielipiteitä jakava pelijulkaisu. Pelinä se on edelleen viiden tähden teos.

The Last of Us Part 1 on grafiikoiltaan parasta A-luokkaa.

Yhdeksän vuotta sitten Naughty Dog julkaisi yli 200 pelialan palkintoa pokanneen ja 20 miljoonaa kappaletta myyneen The Last of Us -pelin PlayStation 3:lle.

Vuosi julkaisusta PlayStation 4 sai parannellun version. Nyt vuorossa on PlayStation 5 (ja myöhemmin pc), kun The Last of Us Part 1 on julkaistu sopivasti HBO:n tv-sarjaversion julkaisun lähestyessä.

Koska kyseessä on jo lähes kymmenen vuotta vanha peli, jätetään juonen, pelimekaniikkojen ja muun arviointi sikseen. Pureudutaan sen sijaan muutoksiin, PlayStation 5 -tehojen hyödyntämiseen sekä uudelleenjulkaisuun.

Hyvää Näyttää aivan uskomattoman kauniilta

Kaikki pienet parannukset ovat onnistuneita

Monipuoliset asetukset pelikokemuksen säätämiseen Huonoa Hinta

Ei tarjoa mitään uutta, jos pelin on jo pelannut

The Last of Us on yhä juoneltaan ja toteutukseltaan täyden viiden tähden peli. Eikä ihme, koska tarinaan tai pelimekaniikkoihin ei ole koskettu millään tavalla. Dialogia ei ole viilattu tai pelimekaniikkoja paranneltu. PS3:lla ja/tai PS4:llä tämän jo pelanneet eivät löydä pelistä siis mitään uutta.

Uudistukset ovat paremmat grafiikat, tekoälyn parannukset (rosvot yrittävät esimerkiksi hiipiä selustaan), luontevammat ja aidommat animaatiot, DualSense-ohjaimen hyödyntäminen sekä erilaiset asetukset, joissa on huomioitu erityisesti esteettömyys.

Asetuksista saa muutettua käytännössä kaikki toiminnot ja pelimekaniikat itselleen sopivaksi. Vaihtoehtoja on runsaasti, jotta kuka tahansa voi nauttia tarinasta haluamallaan tavalla. Pelissä on myös lisäasetuksia, kuten pysyvä kuolema, jolloin pelin joutuu aloittamaan alusta kuollessaan.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen

Dynaaminen valaistus tuo oman tunnelmansa pelaamiseen ensiminuuteista alkaen.

PS5:n tehojen ansiosta hahmojen eleet, ilmeet ja animaatiot ovat ottaneet huomattavia harppauksia eteenpäin.

Grafiikoiden osalta peli on parasta mitä PS5 on tähän mennessä tarjonnut. Suurimman eron tekevät heijastukset ja valaistukset, jotka vievät pelin kliseisesti sanottuna uudelle tasolle. Ero PS4-versioon, joka on grafiikoiltaan yhä nykypäivään sopiva, on aidosti merkittävä.

PS5-tehojen myötä hahmot näyttävät aiempaa aidommilta ja elävämmiltä, mikä parantaa tarinankerrontaa ja tunnelmaa. Suurimman eron huomaa Tess-hahmosta, joka näyttää vihdoinkin ikäiseltään. Joelin uusittu ulkonäkö taas jakaa varmasti mielipiteitä netin keskustelupalstoilla.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen

Tällaisia grafiikkabugeja ilmeni neljännen jakson aikana useampia. Niistä pääsi eroon lataamalla viimeisimmän pikatallennuksen.

Ympäristöt näyttävät uskomattoman kauniilta.

EnsimmäiseN tunnin tai kaksi ihmettelin suu auki näyttävää grafiikkaa, mutta uutuudenviehätyksen haihduttua pieni pettymys nousi esiin. The Last of Us Part 1 ei tunnu PS5-peliltä, jollaisena sitä myydään. Esimerkiksi DualSense-ohjaimen ominaisuuksien hyödyntäminen oli enemmänkin tasoa ihan ok kuin wow.

The Last of Us on yksi suosikkipeleistäni ja Part 1 sen kaikkien aikojen paras versio. Tästä huolimatta peli jätti rahastuksen maun suuhun, koska Suomen PlayStation-kaupassa hinta on suolaiset 80 euroa.

80 euroa pelistä, jossa ei ole mitään uutta verrattuna kahdeksan vuoden takaiseen PS4-versioon, jonka saa kaupasta mukaansa parilla kympillä. Tämän pohjalta pelin olisi voinut jättää ihan hyvin julkaisematta.

Ellien ja Joelin välinen kemia on käsikirjoitettu erinomaisesti.

Tätä arviota kirjoittaessa tajusin kuitenkin, etten ole Sonyn tavoittelemaa kohderyhmää. Uusi versio on tehty niille PS5-omistajille, jotka eivät ole pelanneet aiemmilla konsoleilla peliä (tai muitakaan Sonyn hittejä). Tai heille, jotka innostuvat pelisarjasta, kun ovat katsoneet HBO:n tv-sarjaversiota vuoden 2023 alkupuolella.

Näille kahdelle potentiaaliselle ostajaryhmälle ja heille, jotka eivät ole peliä vielä kokeneet ylipäätään, The Last of Us Part 1 on täyden viiden tähden paketti.

Lue lisää: Tältä näyttää HBO:n seuraava hitti­sarja

Vanhoille pelaajille, jotka ovat tästä versiosta vielä kiinnostuneita, suosittelen sen sijaan joulualen odottamista. Pari lisäkuukautta ei muuta tai vesitä pelikokemusta, mutta säästää kymmeniä euroja.

Ja säästeliäs pelaaja ostaa PS4:lle julkaistun The Last of Us Remasterin, joka on grafiikoiltaan yhä nykyaikainen ja ennen kaikkea halpa.

Jotain pelin poikkeuksellisuudesta kertoo muuten se, että nyt julkaistu versio on yksi vuoden puhutuimmista pelitapauksista. Pääasiassa hinnan takia, mutta monella on myös hyvin vahva suhde peliin. Eikä ihme, sillä tällaisia pelejä ei nähdä joka vuosi.

FAKTA The Last of Us Part 1 Julkaisija/kehittäjä: Naughty Dog / PlayStation Saatavilla: PlayStation 5, pc (myöhemmin) Ikäraja: 18 Julkaistu 2.9.2022.