Lasse Urpalainen, 27, lopettaa huippu-uransa pian – kritisoi pelaajien palkkoja

Lasse Urpalainen pelaa uransa viimeiset Dota 2 -kilpaottelut syys–marraskuun aikana.

"MATUMBAMAN” sijoittui edellisissä MM-kisoissa kolmanneksi syksyllä 2021. Hän on vuoden 2017 maailmanmestari.

Suomalainen Dota 2 -legenda Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen, 27, lopettaa kilpauransa nyt käynnissä olevaan kauteen.

Kauden huipentuma on loka-marraskuussa Singaporessa pelattavat MM-kisat eli The International. Urpalaisen joukkue Team Liquid hakee sinne paikkaa syyskuun karsinnoista, jotka pelataan netissä. Liquid on oman karsintansa ennakkosuosikki.

Esports.gg:n tuoreessa haastattelussa Urpalainen vahvistaa lopettamispäätöksensä olevan yhä voimassa. Hän ei aio pyörtää päätöstä, vaikka Liquid ei pääsisi MM-kisoihin tai sieltä tarttuisi mukaan uran toinen maailmanmestaruus. Tai siitäkään huolimatta, ettei hän tiedä vielä, mitä aikoo tehdä seuraavaksi.

Haastattelussa Urpalainen avaa myös Dota-ammattilaisuuden pimeää puolta: vain oikeasti kunnolla menestyvät pääsevät käsiksi isoihin rahasummiin, palkat ovat voittoihin verrattuna pennosia.

– En usko ihmisten ymmärtävän Dota 2:n pelaamisen ammattilaisena olevan hyvin stressaava työ, koska tulosi perustuvat käytännössä menestykseen. Se ei ole kuten muissa esports-peleissä, joissa pelaajien palkat ovat kunnossa. Meillä ei ole yhtä korkeat palkat. Jos et voita, et saa periaatteessa edes palkkaa, Urpalainen avaa haastattelussa.

Dota 2 on esports-historian suurin peli jaetuissa palkintorahoissa mitattuna. Rahaa on jaettu tähän mennessä 290 miljoonaa dollaria, mutta noin kaksi kolmasosaa siitä on jaettu MM-kisoissa.

Viime vuonna MM-palkintopotti oli 40 miljoonaa dollaria, josta voittajajoukkue korjasi 18,2 miljoonaa. Urpalainen on itse tienannut urallaan 4,5 miljoonaa dollaria.

Urpalaisen mukaan Dotan esports-puolen rakenteen takia monen ammattilaisen ura päättyy ennenaikaisesti, koska nämä eivät kestä jatkuvaa stressiä. Tai sitä ettei mikään ole varmaa, vaikka antaisi kaikkensa.

– On aika stressaava olla joukkueessa, jossa tulosi perustuvat siihen, mitä joukkuekaverisi tekevät, eikä vain siihen, mitä itse teet. Se luo paljon jännitteitä, eikä ole se kovin mukava tapa elää. Emme työskentele kahdeksasta neljään tai yhdeksästä viiteen ja saa aina samaa palkkaa.

Länsi-Euroopan TI-karsinta, jossa Liquid pelaa, järjestetään 13.–17.9. Voittaja saa suoran paikan MM-kisoihin, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet pääsevät vielä Singaporessa pelattavaan villi kortti -karsintaan.