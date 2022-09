Videopelien monimuotoisuus hallitsee tuoreita pelijulkaisuita. IS on käynyt antia läpi ja nostaa esiin valioyksilöitä moneen makuun.

Syyskuun pelitärpit avaa peli, joka osoittaa, miten nopeasti ja yllättävästi ilmiöt voivat syntyä. Tämän lisäksi mukana on sydämellinen seikkailu ja järkälemäinen roolipeli. Tärpit huipentuvat ainutkertaiseen tapaukseen, joka muistuttaa, miten ihmeellisiin suuntiin pelejä voi viedä.

Cult of the Lamb

Kauniin synkkä ja sarjakuvamainen grafiikka kutsuu hämmentävään peliin, jossa saa yllättyä kerta toisen perään. Pelillä on sanansa sanottavana yhteiskunnan rakenteista ja rikkauden haalimisesta.

(Kehittäjä: Massive Monster. Saatavilla: Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 16.)

Ensimmäisen viikon aikana miljoonan kopion myynnin ylittänyt Cult of the Lamb nousi puskista puheenaiheeksi ja uudeksi ilmiöksi. Eikä tätä tarvitse kauaa katsella tajutakseen: syystäkin. Onneksi pelissä virtaa myös kauaskantoisempaa vetovoimaa.

Kyseessä on erikoislaatuinen kokonaisuus: Cult of the Lamb on käytännössä kaksi peliä yhdessä. Osa on kovaotteista, haastavaa toimintaseikkailua, jonka kentät ja esineet ovat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Puolet pelistä tulee puolestaan oman leirikylän rakentamisesta ja pyörittämisestä.

Tarinan alussa uhrilammas pakenee yllättäen kuolemaa. Vielä odottamattomampaa on, kun eläin saa tuoreen tarkoituksen. Tämän täytyy pelastaa kohtalotoverit ja värvätä heidät perustamaansa kulttiin. Ja kultinjohtajana hän sitten sanelee muille tehtävät – sokaisten kaikki uskollaan ja nämä vaikkapa lopulta jopa uhraten.

Tekeminen on sangen merkillistä, mutta kiehtovaa. Sivuhahmot saa muun muassa hoitamaan istutuksia, keräämään raaka-aineita tai palvomaan pelaajaa suuren patsaan eteen. Ilahduttavinta on, miten herkullisesti kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, joten päätöksiä saa pähkäillä tosissaan.

Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey

Lapsen herttaista mielenmaisemaa esille tuova peli on osa Japanissa suosittua Crayon Shin-chan -sarjaa. Vuonna 1990 alkaneeseen sarjaan on tehty liuta sarjakuvia, piirrosanimaatioita ja pelejä.

(Millennium Kitchen. Pc, PS4, PS5, Switch. Pegi 3.)

Tässäpä on kerrassaan ihastuttava tapaus. Seikkailupeli Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey vie suoraan lapsen tasolle. Se antaa elää hetken taianomaista kesää, joka on pienelle ihmiselle aina niin jännittävää, kiireetöntä aikaa.

Viisivuotiaan pojan perhe saapuu kesälomalla maaseudulle, koska isällä on siellä töitä. He muuttavat äidin lapsuudenystävän luo asumaan. Mutta heti ensimmäisestä aamusta alkaen tenava huomaa, ettei aikuisilta löydykään aikaa hänelle.

Silloin on suunnattava ulos tutkimaan kylää ja lähiseutua. Eteneminen on vapaata, mikä korostaa aidon ja oikean seikkailun luonnetta. Alue aukeaa tarinan edetessä, mutta pysyy lapselle sopivan pienenä.

Tekeminen on simppeliä: lähinnä kukkien kastelua, hyönteisten keräämistä ja kalastamista. Kylässä jutellaan myös hassuille hahmoille, joille suoritetaan harmittomia hommia, kuten käydään kaupassa taskurahan perässä.

Mutta ei tämä ihmeellisempää sisältöä tarvitsekaan. Nyt huomio pysyy antoisasti lapsen näkökulmassa ja avaa sen viattomuuden videopelin keinoin. Ja se on jotain, jota harvasta pelistä voi sanoa.

Xenoblade Chronicles 3

Valtavasta satumaailmasta löytyy ruumiita, joiden sielut vapautetaan musiikilla. Kohtauksia varten japanilaiset käsityömestarit tekivät perinteiset shinobue-huilut, jotta peliin luotiin oma äänimaailma.

(Monolith Soft. Switch. Pegi 12.)

Xenoblade Chronicles 3 on japanilainen roolipeli, jonka alussa sormi saattaa mennä suuhun. Nyt nimittäin puhutaan harvinaisen suuren mittakaavan seikkailusta täynnä erillisiä ja moninaisia pelimekaniikkoja. Onkin kuvaavaa, että peli opettaa ensimmäiset kymmenen tuntia sisältöään.

Tästä on turha lannistua. Paneutumalla peliin huomaa sen hiljalleen auenneen – ja lumonneen niin laveudella kuin yksityiskohdillaankin. Sitten reilun sadan tunnin eepoksesta ei päästä irti millään.

Tarinassa ryhmä sotilaita irtautuu johtajien propagandasta. He eivät enää suostu olemaan pelinappuloita sodassa, vaan haluavat hyvää muille. Viesti on sekä liikuttava että ajankohtainen.

Nuorisojoukko lähtee tutkimaan maailmaa ja levittämään sanomaa. Tarkoitus on kohdata sivuhahmoja, suorittaa tehtäviä ja kehittää hahmojen kykyjä. Dinosaurusmaisia vihollisia kohdataan puolestaan taktisesti kiinnostavissa kamppailuissa.

Xenoblade Chronicles 3 on kaunis kokonaisuus, joka lukeutuu genrensä tämän hetken huippuihin. Rönsyilevän pelin vetovoiman tiivistää näin: vaikka kokemus on aivan valtava, se tuntuu alusta loppuun ihmeen henkilökohtaiselta.

Immortality

Videopelien uuden ajan mestariteos ei jää perinteiseen pc- ja konsolijulkaisuun. Mobiiliversion julkaisija onkin Netflix, ja sen saa vain osana Netflix-tilausta. Mobiiliversiota tosin lykättiin viime metreillä, mutta sen luvataan saapuvan pian.

(Half Mermaid. Pc, Xbox One, Xbox Series, tulossa Android, iOS. Pegi 16.)

Nyt tapahtuu jotain ainutlaatuista ja käänteentekevää. Immortality on veret seisauttava mestariteos, joka näyttää uutta suuntaa videopeleille – ja tekee sen niin ihailtavan itsevarmasti. Kaikki alkaa kysymyksellä, mihin katosi näyttelijä Marissa Marcel?

Mutta mistä on kyse? Immortality on dekkaripeli, joka kertoo Marissa Marcelista, 1960-luvulla lupauksia herättäneestä näyttelijästä, joka teki kolme elokuvaa. Syystä tai toisesta niitä ei kuitenkaan koskaan julkaistu.

Idea on katsoa pätkiä näistä elokuvista, niiden teosta, harjoituksista ja haastatteluista. Palapelimäisten klippien välillä liikutaan ja niitä löydetään lisää klikkaamalla hahmoja tai esineitä ruudulla. Siten siirrytään maagisesti kohtausten lävitse toiseen.

Pelissä nähtävät pätkät on toteutettu niin upeasti, että on vaikea uskoa, etteivät ne ole oikeasti vanhoista elokuvista. Eikä Marissa Marcel myöskään ole aito henkilö, vaan häntä esittää pelissä ilmiömäinen nuori löytö Manon Gage.

Vyyhti aukeaa katselemalla, kelaamalla ja poukkoilemalla hetkestä ja tilasta toiseen. Kokonaisuus on hillitty ja hyytävä, raivokas ja eroottinen. Se valtaa ajatukset täysin ja tulee oikeasti painajaisiin. Tässä on tuore tapa pelata peliä ja katsoa ja eläytyä elokuvaan.

Mutta tämä on myös peli, josta ei voi paljastaa yhtään enempää etukäteen. Kun käsissä on näin vankkumattomasti pelaajan älykkyyteen luottava tapaus, sitä pitää kunnioittaa.