”Epäilystä on ilmoitettu Suomen virano­maisille” – Elisa antoi joukkueelle potkut turnauksesta

Schade Halt -joukkueen pelaaminen on puhuttanut jo hetken aikaa. Nyt joukkue sai potkut suomalaisen Elisa Esportsin turnauksesta.

Counter-Strike on erittäin suosittu räiskintäpeli, jonka kilpapuoli lukeutuu esportsin suurimpiin.

Suomalainen Elisa Esports on antanut saksalaisista ja puolalaisista Counter-Strike-pelaajista koostuvan Schade Halt -nimiselle joukkueelle potkut Elisa Invitational Fall 2022 -turnauksesta.

Schade Halt pelasi parhaillaan käynnissä olevan turnauksen Contenders-vaihetta, jossa se oli hävinnyt molemmat pelaamansa ottelut. Elisan mukaan molemmissa otteluissa oli epäilyttäviä tapahtumia, joista ilmoitti kilpailun rehellisyyttä valvova luotettava kolmas osapuoli.

– Epäily viittaa siihen, että yksi kilpaileva joukkue, Schade Halt, manipuloi kahden ottelun lopputulosta. Epäilystä on ilmoitettu Suomen viranomaisille, jotka vastaavat tapaukseen liittyvistä jatkotoimista, Elisan sivuilla kommentoidaan päätöstä sulkea joukkue turnauksesta.

Schade Haltin vaihtelevat suoritukset otteluissa nousivat aiemmin tällä viikolla esille sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Alternate aTTaXin pelaaja Paul ”PerX” von Erdmannsdorff syytti suoraan joukkuetta huijaamisesta.

Elisa Esports on ensimmäinen toimija, joka on reagoinut joukkueen puhuttaviin suorituksiin. Elisa Esportsin twiitti asiasta on saanut lyhyessä ajassa kymmeniä kiitos-kommentteja.

– Laittakaa heidät vankilaan. Nämä pellet ovat syy, miksi niin moni pelaaja saa tappouhkauksia, twiittasi Tricked-organisaation omistaja Morten Jensen.

– Hyvää työtä, ylisti Alternate aTTaXin valmentaja Sebastian Hoch.

– Olen yhä erittäin skeptinen näiden pelaajien saamista mahdollisista seuraamuksista. He ovat huijanneet ja manipuloineet vuosia, tehneet paljon rahaa eivätkä näyttäneet merkkejä lopettamisesta. Toivottavasti tämä muuttaa asioita, kirjoitti eräs CS-katsoja.

Kilpailumanipulaatio eli huijaaminen on yksi esportsin ja erityisesti Counter-Striken suurimmista ongelmista maailmanlaajuisesti.

Lue lisää: Vedonlyöjät löysivät uuden suosikin – siihen liittyy myös nuoren lajin massiivinen ongelma

Lue lisää: Kahdelle CS-pelaajalle 5 vuoden peli­kielto – tutkinnassa 34 lisää