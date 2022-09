ENCEn suuri suunnitelma uudesta pelistä romuttui: ”Jäätiin rannalle”

Neljällä pelillä jo parin vuoden ajan operoinut ENCE on erittäin kiinnostunut Valorantista.

Suomen tunnetuin ja menestynein esports-organisaatio ENCE on jo pidemmän aikaa ollut mukana neljässä pelissä eli Counter-Strikessa, NHL:ssä, PUBG: Battlegroundsissa ja StarCraftissa.

ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoo Ilta-Sanomille organisaation hakeneen paikkaa Valorantin ensi vuonna alkavasta liigajärjestelmästä, johon valitaan alueittain mukaan vain 8–10 joukkuetta. Yhä kesken oleva hakuprosessi kuitenkin päättyi ENCEn osalta ennen viimeistä kierrosta

– Valorant kiinnostaa ihmisiä ja myös meitä. Riotin suunnitelmat esports-ekosysteemistä vakuuttivat meidät, Kuusisto taustoittaa.

Liigan esittelemä liiketoimintamalli olisi mahdollistanut mielekkään liiketoimintasuunnitelman myös joukkueille. Kuusiston mukaan se tosin olisi silti vaatinut ENCEltä ”helvetisti duunia”.

– Valitettavasti jäätiin rannalle.

Kumppanit eivät joudu maksamaan minkäänlaista liittymismaksua. Huhujen mukaan Riot sen sijaan maksaa valituille jopa yli miljoonan dollarin stipendin vuosittain. Riot on kertonut kumppanijoukkueiden saavan yksinoikeudella mahdollisuuden tehdä yhteistyötä pelin parissa. Tämä tarkoittaisi todennäköisesti esports-brändättyjä virtuaaliesineitä, joiden myynneistä joukkueet saisivat osan.

Valorantista on lyhyessä ajassa kasvanut merkittävä kilpapeli. Se on saanut jalansijaa varsinkin Aasiassa, jossa räiskintäpelit ovat menestyneet hyvin vaihtelevasti.

Kesällä 2020 julkaistu Valorant on kasvanut nopeasti yhdeksi merkittävimmistä kilpapeleistä. Se on myös monille sponsoreille houkuttelevampi vaihtoehto kuin ykköskilpailija CS, jonka terroristinimitykset ja graafinen tyyli ovat joillekin yrityksille liikaa.

Valorantin loistavan alun takia myös pelin kustannukset ovat nousseet lyhyessä ajassa huimiksi. Kuusiston mukaan liigapaikan saannista huolimatta peliin laajentaminen olisi – ja on yhä – taloudellisesti iso riski.

– CS:ään verrattuna silloin 2018–19, kun laitoimme all in, siellä oli kustannukset ihan eri tasolla. Valorantissa on nyt jo tosi isot kustannukset, koska peli on lähtenyt niin hyvin käyntiin. Se on valtava riski lähteä siihen, jos ei ole supertähteä, joka yksistään kiinnostaa jo sponsoririntamalla.

Riot rakentaa huippuliigojen alle paikallisia sarjoja, joista on mahdollista nousta kahdeksi vuodeksi kumppanijoukkueiden kanssa pelaamaan. Riot on muistuttanut ENCElle Pohjoismaiden-liigan olevan yksi mahdollisuus.

– Siinä domestic-liigassa ei ole samoja mahdollisuuksia, mutta jossain kohtaa pitää tehdä päätöksiä. Vielä ei olla sisäisesti keskusteltu asiasta kunnolla. Se vaatisi kuitenkin suhteellisen isoja sijoituksia, että saisi rakennettua kilpailukykyisen joukkueen, Kuusisto kommentoi.

CS on yhä ENCEn kruununjalokivi. Kuvassa kansainvälisen kokoonpanon kapteeni Marco ”Snappi” Pfeiffer (vasemmalla) ja valmentaja Eetu ”sAw” Saha.

Valorant on ollut ainoa peli, jota ENCEssä on mietitty vakavasti tänä vuonna. Sähköpostiin kilahtaa kuulemma säännöllisesti erilaisia tarjouksia eri peleistä, mutta ei mitään poikkeuksellisen kiinnostavaa.

– Meillä ei ole mitään paineita laajentaa. Tehdään mieluummin vähemmän juttuja hyvin. Turha tuhlata kenenkään aikaa asioihin, joita ei voida tehdä kunnolla, kommentoi markkinointipäällikkö Joona ”natu” Leppänen.

Leppänen huomauttaa myös ENCEn keväällä esittelemän akatemiaprojektin olevan heille ikään kuin ”uusi peli”, koska sitä varten tehtiin useampia kiinnityksiä ja opeteltiin uutta. Akatemiatoiminta alkoi CS:llä, joka on ENCEn ja Suomen esportsin kruununjalokivi.

– Emme näe, miksei siellä voisi olla muitakin pelejä. Se ei tapahdu heti, koska CS:llä on hyvä aloittaa ja opetella asioita. Halutaan sitä kautta löytää niitä huippuja, jotka voisivat pelata meidän edustusjoukkueissa vaikka ESL Pro Leagueta tai majoreita.

Paavo ”podi” Heiskanen, 18, on yksi ENCEn akatemiajoukkueen pelaajista.

Akatemiaprojekti on ylipäätään ENCElle tärkeä. Leppäsen mukaan sillä on syvempi merkitys, jota voi olla vaikea kaupallistaa heti, mutta sillä halutaan muovata tulevaisuutta.

– Haluamme jeesata yhteiskuntaa ymmärtämän peliharrastamista. On paljon vanhempia, jotka kyselevät meiltäkin, mihin lapsensa voisi viedä pelaamaan. Halutaan vaikuttaa sillä sektorilla.

– Voi olla että jossain on piirretty ajatusta ”ENCEn iltapäiväkerhosta”. Tämä on iso kokonaisuus ja pitkä matka, joka on vielä ihan alussa.