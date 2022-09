Eetu ”sAw” Sahan unelmakokoonpanossa pelaisi muun muassa hänen entinen tiimikaverinsa Sami ”xseveN” Laasanen.

Eetu ”sAw” Saha, 29, valmentaa ENCEä, joka on ollut koko vuoden top20-joukkue ja suuriman osan siitä top10:ssä.

Ilta-Sanomat kysyi Suomen tämän hetken parhaalta Counter-Strike-valmentajalta Eetu ”sAw” Sahalta, mikä olisi hänen unelmien suomikokoonpanonsa juuri nyt, jos raha ei olisi ongelma.

Pari nimeä tuli Sahan suusta kuin apteekin hyllyltä, mutta osaa hän joutui puntaroimaan hetken. Kysymys muotoiltiin siten, että Saha toimisi kokoonpanon valmentajana ja tavoite olisi päästä maailman kärkinimien joukkoon.

Pelinjohtajaksi Saha nimesi kuin tykin suusta 25-vuotiaan Aleksi ”Aleksib” Virolaisen. Ninjas in Pyjamasiin juuri siirtynyt Virolainen on Suomen ainoa kansainvälisesti menestynyt pelinjohtaja pitkään aikaan.

Melko nopeasti Saha nimesi myös Elias ”Jamppi” Olkkosen, joka olisi suomalaisvalmentajan valinta tarkkuuskivääripelaajaksi. 21-vuotias Olkkonen kilpailee tällä hetkellä Valorantissa, mutta hän on vahvistanut palaavansa CS:n pariin vielä joskus.

– Vähän haastavampi, koska vaihtoehtoja on. Tulevaisuutta ajatellen Jampilla on kuitenkin se isoin potentiaali, jos hän tulisi takaisin CS:ään. On saanut Valorantissa hyvää kokemusta.

Aleksi Virolainen siirtyi viime viikolla täysin yllättäen G2:sta Ninjas in Pyjamasiin.

Kolmas melko helppo valinta oli HAVU Gamingin Sami ”xseveN” Laasanen, joka on Sahan entinen joukkuetoveri ja valmennettava. 28-vuotias Laasanen on nykypäivänä yksi Suomen kokeneimmista pelaajista.

– Hän voisi pelata liikkuvampaa roolia, mutta toisaalta myös ankkurina (pelaa yleensä yksin pommipaikkaa). Tosi monipuolinen pelaaja, Saha perustelee Laasasen valintaa.

Sahan mielestä Elias ”Jamppi” Olkkosella on eniten potentiaalia tarkkuuskivääripelaajista. Olkkonen kilpailee nyt toista vuotta Valorantissa, mutta hänen paluunsa CS-rintamalle on vain ajan kysymys.

Kärkipelaajaksi olivat ehdolla Jani ”Aerial” Jussila ja Olli ”sLowi” Pitkänen. Sahan valinta oli lopulta Jussila, joka on Laasasen nykyinen joukkuetoveri, mutta pelannut lisäksi aiemmin Virolaisen ja Olkkosen kanssa.

Viimeiselle paikalle Saha pohti 26-vuotiasta Joonas ”doto” Forssia, 30-vuotiasta Jesse ”zehN” Linjalaa ja 16-vuotiasta Jimi ”Jimpphat” Saloa.

– Tulevaisuutta ajatellessa pitäisi sitten miettiä tietenkin ikää. Nuorilla pelaajilla kehityskäyrä menee yleensä vahvasti ylöspäin, niin eiköhän se Jimpphat olisi potentiaalisin valinta. Nopeita tuloksia hakiessa sitten doto tai zehN.

Sahan unelmajoukkue olisi siis:

Pelinjohtaja: Aleksi ”Aleksib” Virolainen, 24

Tarkkuuskivääripelaaja: Elias ”Jamppi” Olkkonen, 21

Ankkuri/rotate: Sami ”xseveN” Laasanen, 28

Lurker: Jimi ”Jimpphat” Salo, 16

Kärkipelaaja: Jani ”Aerial” Jussila, 29

Mikä olisi sinun unelmien suomalainen CS-kokoonpanosi juuri nyt? Kerro kommenteissa.