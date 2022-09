Eetu ”sAw” Saha kritisoi suomalaispelaajien ja -joukkueiden toimintatapoja, mutta uskoo yhä Suomi-CS:ään.

Suomalaisia Counter-Strike-joukkueita tai edes pelaajia ei nähdä tulevassa IEM Rio Major -arvoturnauksessa, ellei ihmeitä tapahdu ja G2 Esports anelee penkittämänsä Aleksi ”Aleksib” Virolaisen takaisin kokoonpanoon.

Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten marraskuun 2014, kun majoreilla ei nähdä kilpailemassa suomalaisväriä. Vuosia kestäneen osallistumisputken päättyminen harmittaa myös Eetu ”sAw” Sahaa, joka on ENCEn valmentaja. Hän on näillä näkymin ainoa suomalainen majoreilla.

Saha uskoo suomalaisjoukkueiden loppukesän pelaajamuutosten vaikuttaneen suorituksiin avoimissa karsinnoissa, mutta pelkästään sen piikkiin heikkoa karsintamenestystä ei voi laittaa. Varsinkaan, kun jatkoon meni useampi sekalainen peliporukka.

–Kun katsoo HAVU/JANO/KOVA-kokoonpanoja, niin paljon pidemmälle olisi pitänyt päästä karsinnoissa. Potentiaalia on niin paljon enemmän. Yksilötaitoa pitäisi löytyä ihan tarpeeksi Suomesta, mutta olihan tämä ikävä juttu, Saha tiivistää karsintamenestyksen.

JANO Esportsissa on neljä kokenutta kaveria (25–30v) ja vasta 17-vuotias Otto ”ottob” Virtanen (oikea reuna).

Suomi-CS:n tilanne on puhuttanut jo hetken aikaa, sillä tänä vuonna yksikään joukkue ei ole käynyt lähelläkään tietynlaisena merkkipaaluna pidettyä HLTV:n top30-rankingia.

– Onhan se tilanne huono. HLTV-rankingin ekat suomalaiset taitavat olla akatemiajengeissä pelaavat Jimpphat (Jimi Salo) ja Banjo (Matias Kivistö). Ei mitään pois akatemiajoukkueilta, mutta suomalaisjengien näkökulmasta se on tosi huono juttu.

– Vaikea sanoa yhtä tekijää siihen huonoon menestykseen. Ehkä joukkueilla on ongelmia roolitusten kanssa? Vai onko siellä jotain näkemyseroja pelitavasta? Moni joukkue näyttää tarvitsevan aikaa ja työntekoa, Saha pohtii.

Suomen kärkijoukkueissa vuosina 2014–2020 pelannut Saha pitää erityisesti uusien, nuorten pelaajien katoamista huolestuttavana seikkana. Nuoret tuovat paljon intoa ja näkemystä pelaamiseen. Se puuttuu nyt.

– Aika ajoin tekeminen näyttää vähän siltä, että pelaillaan vaan ja kun hommat menee pieleen, niin motivaatio saattaa lopahtaa. Sitten ei tehdä enää duunia kehityksen eteen. Jollain tavalla joukkueilta tuntuu puuttuvan tietynlainen nälkä, 30-vuotias valmentaja kritisoi.

Ongelmaksi hän nostaa myös pelinjohtajien ja johtohahmojen vähäisyyden. Joukkueissa on tärkeää olla rakenne, jonka pohjalta toimitaan ja edetään määrätietoisesti.

– Pelinjohtajia tarvitaan kipeästi, mutta lisäksi myös valmentajia. Sitä kautta saataisiin rutiineja ja jengeille toistoja, jotka toisivat tavoitteellisuutta ja tasaisuutta toimintaan. Suomesta ehkä puuttuu vähän visiota näihin asioihin. Ja voitontahtoa.

Aleksi ”Aleksib” Virolainen on Suomen ainoa kansainvälisesti meritoitunut pelinjohtaja.

Saha on valmentanut urallaan tunnettuja suomalaispelaajia, mutta viimeiset 1,5 vuotta enimmäkseen ulkomaalaispelaajia ENCEssä. Ulkomaalaispelaajilla tuntuu olevan parempi mentaliteetti ja asenne, hän sanoo.

– Suomessa epäonnistumiset koetaan aina tosi raskaasti ja usein henkilökohtaisesti. Käännytään sisäänpäin ja jopa joukkuetta vastaan sen sijaan että työstettäisiin asiaa yhdessä.

– Ulkomaalaispelaajat tuntuvat myös paremmin jaksavan tehdä duunia menestyksen eteen. Pitkän treenipäivän jälkeen pelataan mixejä, FPL:ää ja muuta. Omien kokemuksieni mukaan demojen katselu ja muu yksinharjoittelu laahaa Suomessa.

Hän suosittelee varsinkin nuoria ja lupaavia pelaajia yrittämään tosissaan pyrkimään FPL-liigaan, joka on FACEIT-alustalla toimiva yksilösarja. Siellä maailman parhaat pelaajat pelaavat yhdessä nuorten osujien kanssa. Liigaan on mahdollista nousta useampaa reittiä pitkin.

– En tiedä miksei siellä (FPL/FPL-C:ssä) näy suomalaisia, kun sinne nousee jatkuvasti nuoria lupaavia pelaajia eri puolilta Eurooppaa. Se olisi reittinä tosi hyvä ponnahduslauta monelle suomalaiselle uraa ajatellen. Eikö muka vaan kiinnosta?

Suomalaisia CS-pelaajia on loikannut maailmalle yllättävän vähän, kun monissa muissa peleissä se on enemmänkin sääntö kun poikkeus.

– Ehkä se on nälän ja voitonhalun puute? Halutaan pysyä mukavuusalueella ja vanhassa tutussa porukassa. Suomessa ei olla kovin itsekkäitä, vaan enemmän joukkuepelaajia. Sen takia meillä ei ole myöskään kunnolla tähtiä, jotka voisivat lähteä maailmalle.

18-vuotias Paavo ”podi” Heiskanen pelaa ENCEn akatemiajoukkueessa. Nuorta miestä pidetään yhtenä tulevaisuuden toivona.

Mitä terveisiä maailman parhaimpiin CS-valmentajiin Saha haluaisi lähettää suomalaisille CS-pelaajille?

– Kyllä se siitä, Saha naurahtaa, mutta vakavoituu nopeasti.

– Tavallaan näen ihan hyvänä tilanteena sen, miten HAVU kokosi uuden joukkueensa. Siinä, KOVAssa ja JANOssa on kaikissa jotain hyvää, kunhan saavat nyt aikaa ja tekevät töitä hyvällä asenteella. Potentiaalia on.

Saha toivoo suomalaisten löytävän tiensä taas tarkasti seuratulle top30-listalle, mutta ei usko sen tapahtuvan ihan hetkessä. Hänellä on myös toinen toive, joka toteutuessaan voisi aloittaa Suomi-CS:n uuden nousun.

– Toivon tulevaisuudelta uusia nuoria, lupaavia pelaajia, jotka lyöttäytyisivät yhteen. Sellainen viiden tuntemattoman alle 20-vuotiaan joukkue, joka yllättäisi isosti jossain karsinnassa tai turnauksessa. Se toisi varmasti uutta virtaa Suomeen.