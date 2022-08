Madden 23 nousee pelaajien kritiikistä huolimatta lähes varmasti vuoden myydyimpien pelien listalle Yhdysvalloissa.

EA Sportsin vuosittaisiin hitteihin lukeutuva amerikkalaisen jalkapallon Madden 23 on pahasti rikki, uutisoi Kotaku.

Peliä on kritisoitu muun muassa hidastelevista valikoista, tekoälyn suurista ongelmista ja pelin suorituskyvystä. Erityisesti tekoäly ja sen toiminta on ärsyttänyt monia pelaajia.

Esimerkiksi tässä videossa oman joukkueen pelaaja taklaa kaverinsa:

Tässä videossa peli ei keskeytynyt, vaikka olisi pitänyt, joten pelaaja sai ilmaisen touchdownin. Tekoälyn hahmot eivät onnistuneet taklaamaan pelaajan hahmoa:

Elokuun lopulla julkaistua peliä ovat murjoneet pelaajien lisäksi esimerkiksi Super Bowl -voittaja Mecole Hardman Jr.

– Tämä saattaa olla jopa kaikkien aikojen huonoin Madden, Hardman Jr kirjoitti Twitteriin.

– Kuuma kasa paskaa, tylytti New York Giantsissa pelaava Darius Slayton.

Molemmat pelaajat ovat mukana pelissä, jota EA hehkutti ennakkoon pelisarjan hiotuimmaksi osaksi pitkään aikaan.

Metacriticissä pelin eri versioiden keskiarvosana on 256 arvion jälkeen surullinen 1,4/10. Kriitikoiden arvosana on PlayStation 5 -versiolle 6,8/100 ja Xbox Seriesille 7,3/10. Steam-käyttäjien tuomio on enimmäkseen kielteinen, kun arvioita on jätetty 537.

Kritiikistä huolimatta Madden 23:n odotetaan nousevan Yhdysvalloissa pelimyyntilistojen kärkeen. Game Informerin mukaan Madden 22 oli vuoden 2021 kolmanneksi myydyin peli Yhdysvalloissa. Myyntimäärät ovat useita miljoonia kappaleita.