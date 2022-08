Ilta-Sanomat testasi kaksi Logitechin uuden G502 X -pelihiiren kolmesta versiosta.

Logitech on esitellyt uudistetun version vuonna 2014 julkaistusta G502-pelihiirestään, joka on nyt saanut nimen perään X:n. Hiirestä tulee myyntiin kolme versiota, joista kaksi on langattomia.

Uudisversion karvalakkimalli eli G502 X on langallinen ja leditön. Langattomat mallit ovat Lightspeed ja Plus, joiden ainoa ero on, että Plusissa on led-valot. Hiiret ovat identtiset keskenään muotoilun ja koon osalta (131.4 mm pitkä x 41.1 korkea x 79.2 leveä).

Vasemmalla langallinen perusmalli ja oikealla kallein eli Plus. Kaikki mallit ovat saatavilla mustana ja valkoisena.

Muotoilu ei eroa paljoa alkuperäisestä G502:sta, jonka vuoden 2014 design on hienosti päivitetty nykypäivään. Hiiressä on peräti 13 näppäintä, jotka ovat vapaasti ohjelmoitavissa G Hub -ohjelmalla.

Konepellin alla muutoksia ovat uudet Lightforce-kytkimet, jotka Logitechin mukaan tarjoavat optisen nopeuden, mutta mekaanisen tuntuman, sekä paljon pyydetty usb-c-lataus.

Perusmalli painaa 89 grammaa, Lightspeed 100 ja Plus 106 g. Langallinen versio lähtee kaupasta mukaan 90 eurolla, Lightspeed 150 eurolla ja Plusista saa pulittaa peräti 170 €.

Lue lisää: Tältä näyttää hämmentävä öky­näyttö – 55 tuumaa ja 3000 €

Ilta-Sanomat testasi langallisen perusmallin ja kalleimman Plus-version. Selvyyden vuoksi vielä niiden ero on, että perusmalli on langallinen, siinä ei ole ledejä, se painaa 17 grammaa vähemmän (89 g vs. 106 g) ja se on 80 euroa halvempi (90 € vs. 170 €).

Hiiri näyttää melko suurelta, mutta ei todellisuudessa ole sitä. Molempia reunoja koristaa muovipinta, joka takaa hyvän ja pitävän otteen. Vasemmalla puolella on lisäksi uloke, jonka päälle peukku asettuu kivasti. G502 X on kädessä oikein mukava.

Näppäimiä on 13, jotka on sijoitettu lähinnä vasempaan kylkeen ja päälle. G Hub -ohjelmalla näppäimiä voi poistaa käytöstä tai ohjelmoida toimintoja uusiksi. Itse ohjelmoin niihin lähinnä medianäppäimiä, kuten edellinen/seuraava kappale ja pysäytä/jatka.

Näppäimiä saa uudelleenohjelmoitua G Hub -sovelluksella, jonka käyttö on helppoa. Asetukset saa tallennettua suoraan hiireen, jolloin ne kulkevat mukana tietokonetta vaihdettaessakin.

Hiiren vasemmalta kyljeltä löytyy kahden hyvin yleisen peukalonäppäimen lisäksi vielä kolmas näppäin, joka on hieman erillään kahdesta muusta. Sen voi halutessaan poistaa käytöstä vaihtamalla tilalle peitepala. Mainio ratkaisu ja toteutus.

Rulla, jonka saa pyörimään porrastetusti tai vapaana erillisellä napilla, liikkuu myös vasemmalle ja oikealle. Rullan alla on myös yksi oikea lisänäppäin, jolla voi tehdä mitä haluaa.

Vasemman painikkeen ulkoreunasta löytyy peräti kaksi lisänäppäintä, jotka ovat pystysuunnassa hyvin suurikokoisia. Omaan makuuni ne olivat liian pitkät, sillä virheklikkauksia tuli jonkin verran testijakson aikana kymmenistä käyttötunneista huolimatta.

Peukalonäppäimiä on kolme, joista yhden voi poistaa käytöstä vaihtamalla tilalle peitepalan.

Näppäimiä siis piisaa, mutta itse en keksinyt kaikille sopivaa ja luontevaa käyttöä pelatessani Apex Legendsiä ja PUBG Battlegroundsia. Näppäimet on sijoiteltu kuitenkin pääosin hyvin, joten siitä ei voi kritisoida Logitechia. Kevyemmällä hiirellä eli langallisella pelit sujuivat piirun verran paremmin.

Hiiressä on Logitechin oma Hero 25K -sensori, joka on tunnetusti erittäin hyvä. Lightforce-kytkimet ovat napakat, mutta keskivertoa äänekkäämmät minun korvaani.

Sensoria koskevat säädöt saa helposti mieleisekseen G Hubilla, jonka käyttö on yleisesti ottaen helppoa ja yksinkertaista. Plus-mallin langaton yhteys toimi moitteita koko testijakson. Akku kesti ledien kanssa vajaat 40 tuntia, mutta Logitechin mukaan ilman niitä yli 100.

Vasemmasta painikkeesta löytyy kaksi lisänäppäintä, joiden sijoittelu ei ole testaajan mielestä onnistunein mahdollinen. Rullan alla on rullaustapaa hallinnoiva näppäin ja yksi ekstrapainike.

Testatuista hiiristä langallinen perusmalli eli G502 X on parempi tuote, koska se tarjoaa paremmin vastinetta rahalle. Lisänäppäimiä kaipaavalle se on 80 euron hinnan huomioiden varsin mainio paketti, jos pystyy elämään johdon kanssa.

Mallien suurin ero muodostuu langallisen version keveydestä, jonka ansiosta se tuntuu Plussaan verrattuna tasapainoisemmalta koko huomioiden. Plussa tuntuu kädessä suoraan sanoen melkoiselta möhkäleeltä.

Langattomista malleista kääntyisin itse Lightspeedin puoleen, vaikka Plussan kahdeksanosainen led-valo on hieno. Se ei ole kuitenkaan 20 euron ja muutaman lisägramman arvoinen.