Pelaajat tykkäävät: Ylistetty korttipeli on hetken aikaa ilmainen

Ring of Painin saa muutaman päivän ajan ilmaiseksi Epicin pelikaupasta.

Ring of Painissa taistellaan korteilla.

Pelikauppa Epic Games Store jakaa rajoitetun ajan ilmaiseksi Ring of Pain -peliä tietokoneelle.

Kyseessä on roguelike-korttipeli, jonka tapahtumat sijoittuvat satunnaisesti luotuihin luolastoihin. Taistelut käydään korteilla vuorotellen.

Vuonna 2020 julkaistu peli on saanut hyvät arviot. Metacriticissä arvosana on kriitikoilta 74/100 ja pelaajilta 72/100. Steamissä pelaajien mielipide on 2350 arvion jälkeen erittäin myönteinen.

Steam-arvioiden kommenteissa on kehuttu muun muassa addiktoivaksi, helposti aloitettavaksi (mutta kuitenkin haastavaksi) sekä yllättäväksi. Moni on myös kehunut pelimekaniikkoja, joiden ansiosta peliä voi pelata onnistuneesti monella eri tyylillä. Myös pelin tarinaa on ylistetty.

Ring of Painin saat itsellesi veloituksetta, kunhan muistat ladata sen torstaihin 1.9. kello 18 mennessä. Pelin ikäraja on 7 vuotta. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja pelin lataavan ohjelman asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.