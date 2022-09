Xtrfy teki loistavan pelihiiren ja -näppäimistön. Toisessa tuotteista on hyvin normaalista poikkeava design.

Ruotsalainen Xtrfy on esimerkiksi Logitechiin ja Razeriin verrattuna vielä hyvin pieni toimija pelilaitemarkkinoilla, mutta viime vuosina sen osuus on hiljalleen kasvanut onnistuneiden tuotteiden myötä.

Ilta-Sanomat testasi yhtiön kolme uusinta pelituotetta, jotka ovat langaton Xtrfy MZ1 -hiiri, kompakti Xtrfy K5 -näppäimistö ja GP5-hiirimatto.

Hiirimatto on iso, näppäimistö kompakti ja hiiri pieni.

MZ1-hiiri on erittäin onnistunut

Tuotteista erikoisin on oikeakätisille tehty MZ1, jonka on suunnitellut pelihiirien eräänlaisena asiantuntijana pidetty Rocket Jump Ninja. MZ1:n poikkeuksellinen muotoilu pistää heti silmään, sillä kyseessä on pienikokoinen ja hyvin matala hiiri, jonka peräpään muotoilua voi vaihtaa mukana toimitettavalla vaihtopalalla.

Suhtauduin designiin melko varautuneesti, mutta yllätyin positiivisesti. Hiiri ei ole minun käteeni se maailman mukavin, mutta Counter-Strikessa pääosumia tuli yllättävän hyvällä prosentilla. Harvoin on mikään hiiri tuntunut pelaamisessa näin hyvältä käden jatkeelta.

Konepellin alta löytyy Pixartin optinen 3370 sensori, joka ei sekoile tai tee omiaan. Teknisesti hiiri on muutenkin onnistunut: klikkaukset tuntuvat selvästi ilman viivettä, mutta rulla on hieman jäykähkö omaan makuuni. Mattapinta tekee pidemmistäkin pelisessioista mukavia.

MZ1 on 5,8 senttiä leveä, 3,7 senttiä korkea ja pituutta on 11,1 senttiä. Hiiri painaa 62 grammaa

Rakenne on vankka, mutta parin vuoden takainen reikädesign tuntuu jo hieman vanhentuneelta. Sillä paino on saatu 62 grammaan, mutta ottaisin pari grammaa painavamman, jos vaihtoehtona olisi umpidesign.

Kaikki säädöt tehdään suoraan hiirellä, koska erillistä ohjelmistoa ei ole. Säätäminen on helppoa, kunhan manuaaliin perehtyy huolella. Akku kesti helposti kokonaisen työviikon ja pelaamiset siihen päälle, kun ledit pitää pois päältä. Hiiri toimii vain Xtrfyn omalla vastaanottimella, sillä bluetoothia siitä ei löydy.

Xtrfy MZ1 on todella hyvä hiiri, jos se vain istuu käteen. Sormenpäillä hiirestä kiinni pitäville tätä voi suositella erityisesti. 120 euron suositushinta on melko kova, mutta poikkeuksellisen ja rohkean designin ajatellen kuitenkin perusteltu.

Hiiren peräpään muotoilua voi vaihtaa helposti mukana tulevalla vaihtokappaleella.

K5 on kevyt ja jämäkkä

K5-näppäimistö on myös loistava tuote. Näppäimistö on kevyt (841 grammaa), mutta samaan aikaan jämäkkä eikä liiku pöydällä kesken pelaamisen. Testimallissa oli Kailh Red -kytkimet, mutta lisämaksusta kytkimet saa vaihdettua.

Langallinen näppäimistö hoiti hommansa täydellisesti niin pelatessa kun työkäytössä. Hiiren tavoin myöskään K5:lle ei ole asetusohjelmaa, joten säädöt tehdään suoraan näppäimistöllä. Ratkaisu ei ole optimaalinen, mutta säätövaraa on paljon.

Isoimman eron massavalmistettuihin pelinäppäimistöihin tekee kytkinten stabilisaattorien rasvaaminen. Toimenpiteen ansiosta näppäimistö (ja erityisesti välilyönti) on hyvin hiljainen. Itse asiassa hiljaisin jota olen kokeillut, jos ei lasketa itse rakennettuja.

Toisena ominaisuutena mainittakoon oikeaan alakulmaan syttyvä valo, jos caps lock on päällä. Sijoittelu on poikkeuksellinen, mutta erittäin toimiva.

Caps lock -merkkivalo on sijoitettu kivasti. Kuvassa näkyy myös GGPW-magneetti, joka on hauska lisä. Xtrfy ei toistaiseksi myy magneetteja omilla teksteillä, mutta sellainen lisäpalvelu on varmasti tulossa joskus.

Ruotsalaisvalmistajan omat ABS-näppäinhatut ovat selkeät ja päästävät hyvin läpi led-valot, mutta ovat vähän halvan tuntuiset. Led-valot ovat hyvin kirkkaat ja erilaisia kuvioita, värejä ja muita on enemmän kuin tarpeeksi.

Näppäimistö on muutenkin hyvin muokattavissa, sillä sitä kaupataan niin valmiiksi rakennettuna, osissa kuin pelkkänä runkona. Toistaiseksi K5:ttä saa tosin ostettua vain Xtrfyn omasta nettikaupasta, jonka valikoimalla saa tehtyä näppäimistöstä juuri haluamansa näköisen.

Tarjolla on esimerkiksi erilaisia kytkinvaihtoehtoja, runkoja ja runsaasti eri värisiä kaapeleita sekä näppäinhattuja. Kaikki kuitenkin maksaa, joten K5:n kohtuullinen 129 euron alkaen hinta nousee helposti jopa 200 euroon, jos tekee paljon muutoksia.

K5 on yksi parhaita valmisnäppäimistöjä, jos pystyy elämään ilman erillisiä medianäppäimiä (ne on sijoitettu fn-näppäimen taakse), ei kaipaa erillistä ohjelmaa ledeille ja arvostaa hiljaisuutta sekä hillittyä ulkonäköä.

K5:n ledit ovat kirkkaat ja hienot. Varsinkin jos näppäimistöön on valittuna läpinäkyvä runko, kuten testikappaleessa oli.

GP5 on hiirimatto, ja hiirimatto on hiirimatto

GP5 on, noh, kangaspintainen hiirimatto. Leveyttä on peräti 92 senttiä, korkeutta 40 senttiä ja paksuutta 3 millimetriä. Pohjasta löytyy kumipinta, joka pitää maton varmasti paikallaan. Punotut reunat tuntuvat selvästi, mikä ei välttämättä ole kaikkien mieleen.

Tyyliltään GP5 on niin sanottu nopea hiirimatto, jolla hiiri kieltämättä liikkuu vaivatta pienemmälläkin liikkeellä. Pelisuorituksiin GP5 ei vaikuttanut hyvässä tai pahassa. 30 euron hinnalla GP5 on melko riskitön valinta, jos kaipaa isoa mattoa koristamaan pelipöytää.