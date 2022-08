Corsair Xeneon Flexin erikoisuus on taipuva oled-näyttö.

Corsair on esitellyt Gamescom-messuilla Saksassa uuden pelinäyttönsä, Xeneon Flexin, joka tuo erikoisen uudistuksen tuoteryhmään.

Näytön erikoisuus on taipuva oled-paneeli. Näyttöä voi pitää siis tasapintaisena tai taivuttaa oman mieltymyksen ja tilanteen mukaan. Taivuttaminen on helppoa ja onnistuu sekunneissa.

Corsair Xeneon Flex ei ole yllätysjulkaisusta huolimata konseptituote tai vasta kehityksessä. Se on jo valmis tuote, jota useat nimekkäät tubettajat ovat ehtineet testata – ja todenneet toimivaksi.

Näin helposti näyttöä saa taivutettua:

Xeneon Flexistä löytyvä Oled-paneeli on 45-tuumainen, resoluutio on 3440 x 1440 (kuvasuhde 21:9) ja näyttö päivittyy 240 kertaa sekunnissa. LG:n valmistaman oled-paneelin maksimikirkkaus on 1000 nitiä. Näyttö taipuu 800R:n veran.

Näytön hintaa, saatavuutta tai lopullisia tuotetietoja ei kerrottu. Ne selviävät loppuvuoden aikana.

Hinnan panttaamisesta huolimatta Corsairin näyttö on jo saanut runsaasti hehkutusta tekniikkafoorumeilla ja somessa. Taipuvaa näyttöä on ylistetty laajalti, mutta toisaalta moni on moittinut näytön alhaista ppi-arvoa (pikselien määrää per tuuma).

Xeneon Flexin ppi on 83, kun 34 tuuman näytöissä samalla resoluutiolla ppi on peräti 110. Mitä suurempi ppi, sitä tarkempi kuva on läheltä katsottuna.

”Kas näin taipuu näyttö, ja näyttö taipuu näin...”

Tällä hetkellä eletään pelinäyttöjen kulta-aikaa, sillä markkinoille on alkanut ilmestyä entistä enemmän isokokoisia, suurilla resoluutioilla ja nopeilla paneeleilla varustettuja monitoreja.

Suurikokoisten pelinäyttöjen kysyntä on noussut varsinkin koronapandemian aikana, kun ihmiset joutuivat etätöihin ja moni perusti kotikonttorin. Yhdellä isolla, nopealla näytöllä saa hoidettua työtehtävät, mutta myös pelattua päivän päätteeksi.

Corsairin lisäksi uutuuksia ovat hiljattain esitelleet muun muassa Samsung, Asus Rog ja Sony, joka laajensi yllättäen pelinäyttöihin. Samsung on rakentanut todellisen ökynäytön, Asus Rog keskittynyt paneelin päivitysnopeuteen ja Sony taas poikkeukselliseen designiin.