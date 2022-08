Teinien kesä päättyy karusti: The Quarry yhdistää peliä ja kauhu­elokuvaa ja lupaa paljon

The Quarry tarjoaa elokuvamaisen pelikokemuksen, mutta ei potentiaaliaan täysin.

The Quarryssa yritetään selvitä yöstä kahdeksan teinin kanssa.

Kesäleirin päätteeksi yhdeksän teiniohjaajaa joutuu yön kestävän helvetin keskelle. Tapahtumapaikka on Hackett’s Quarryn leirialue, jossa tapahtuu täysikuun aikana yllättäviä ja ikäviä asioita. Dramaattisen yön aikana teiniohjaajaamme eivät välty konflikteilta, vaarallisilta tilanteilta tai yliluonnolliselta hirviöltä.

Supermassive Gamesin uusin tuotos The Quarry on 80-luvun slashereille ja kauhuelokuville kumartava elokuvamainen, interaktiivinen valintapeli.

FAKTA Plussat Tunnelma

David Arquetten suoritus leirijohtajana Miinukset Grafiikkabugit

Tarina ja hahmot

Ei mieleenpainuvia hetkiä

Musiikkivalinnat vesittävät joskus tunnelmaa

Pelaaminen koostuu paikasta A paikkaan B etenemisestä, nappuloiden painamisesta ja valintojen tekemisestä. Pelaaminen ei ole vaikeaa tai haastavaa, koska pääpaino on valintojen tekemisessä.

Elokuvamaisen kokemuksen ytimessä valinnat vaikuttavat tarinan lisäksi hahmojen kohtaloon. Yleensä valintojen vaikutus näkyy heti, mutta joskus niiden merkitys aukeaa vasta paljon myöhemmin. Tai kostautuu, jolloin tehty päätös ottaa päähän niin helkkaristi.

Eliza-niminen ennustaja (Grace Zabriskie) paljastaa pelaajalle tulevia tapahtumia, jos hänelle tuo tarot-kortteja. Hän myös nuhtelee, jos kortteja ei löydä kappaleen aikana.

Peli on jaettu kymmeneen kappaleeseen. Kokonaisuuden saa läpäistyä 6–10 tunnissa riippuen siitä, paljonko jaksaa selata ympäristöä. Juoni ei ole kummoinen eikä siitä jää kerrottavaa jälkipolville.

Pääsyy ohuuden tunteeseen ovat heikot hahmot, joista useimmat ovat niin mitäänsanomattomia, ettei niistä jää mieleen yhtään mitään. Oman pelikokemukseni aikana vain yhden, ehkä kahden, hahmon tarina tai kohtalo aiheutti jonkinlaisen lievän reaktion.

Leirijohta Chrisille on antanut äänensä ja kasvonsa näyttelijä David Arquette, joka hoitaa roolinsa hyvin ja on hahmoista ylivoimaisesti paras. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Ariel Winter (Abigail), Ted Raimi (Travis) ja Brenda Song (Kaitlyn), jotka ovat ihan ok.

David Arquette tekee loistavaa työtä leirijohtajana toimivana Chrisinä.

Vaikka tarina ja hahmot eivät onnistuneet, niin tunnelmaa ei The Quarrysta puutu. Peli onnistuu usein luomaan illuusion elämästä tai kuolemasta, vaikka totuus on ihan toinen. On olennainen osa kauhukokemusta, että kuvittelee jotain pahempaa olevan luvassa kuin mitä oikeasti tapahtuu.

Uudelleenpelaamista ajatellen pelissä on erilaisia lisävaihtoehtoja, kuten mahdollisuus perua tehtyjä valintoja ja vaikuttaa näin ollen tarinaan välittömästi. Tämän lisäksi on leffatila, jota ei voi kun kehua.

Elokuvatilassa ohjainta ei tarvitse edes pitää kädessä. Vaihtoehtoja ovat, että kaikki selviävät elossa, kaikki kuolevat tai sitten pelaaja määrittää, miten jokainen hahmo käyttäytyy tilanteissa. Sitten vain jännitetään, miten tarina kulkee.

Pelin voi läpäistä myös jopa kahdeksan kaverin kanssa samalla sohvalla tai verkossa.Tällöin jokainen ohjaa tiettyjä hahmoa, mikä mahdollistaa vaikka muiden selviytymistaistelun sabotoinnin.

The Quarry on enemmänkin interaktiivinen elokuva kuin peli. Hahmojen ulkonäköön, ilmeisiin ja muuhun on satsattu, mutta käsikirjoitus ontuu pahasti.

The Quarry on peli – jos sitä voi sellaiseksi kutsua – jollaisia toivoisi olevan lisää. Mahdollisuudella vaikuttaa tarinaan on hurjasti potentiaalia, jota The Quarry ei kuitenkaan valitettavasti lunasta.

Samoin kävi Supermassive Gamesin aiemmalle suurpelille Until Dawnille, joka oli tarinaltaan ja tunnelmaltaan näistä kahdesta enemmän omaan makuuni. The Quarry ei jää kuitenkaan kauas taakse.

60 euron sijaan sopiva hinta The Quarrylle olisi 20–30 euroa. Alekampanjasta tämä kannattaa siis poimia talteen, jos elokuvamainen kokemus ja kauhu kiinnostavat.