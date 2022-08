Hafthor Björnsson on nyt kovaa huutoa Twitchissä, jossa myös nettitrollit viihtyvät. Lihaskimppu ei pelkää heitä.

Hafthor Björnsson on monille tuttu Game of Thronesista, jossa hän esitti Vuorta (The Mountain).

Islantilainen lihaskimppu Hafthor Björnsson, joka muistetaan myös Game of Thronesin Vuorena (The Mountain), on elokuun aikana aktivoinut jälleen Twitchissä.

”Vuori” on löytänyt paljon uutta katsojakuntaa oltuaan vahvasti mukana Camp Knut -kuntoleirillä, johon osallistui useita tunnettuja striimaajia.

Björnssonin Twitch-lähetyksiä on katsonut elokuussa keskimäärin 7500 katsojaa samainaikaisesti, mutta parhaimmillaan katsojia on ollut linjoilla samaan aikaan peräti 25 000. Uusia seuraajia on kertynyt lähes 70 000.

Uudella suosiolla voi olla myös karu puoli, sillä se lisää riskiä joutua nettitrollauksen, kuten swattauksen, kohteeksi. Swattauksessa trollit käyttävät poliisien paikalle hälyttämistä häiriköinnin keinona esimerkiksi ilmoittamalla tekaistujen todisteiden kera, että kohde olisi uhannut vaikkapa poliisilaitosta pommilla.

Hiljattain useampi katsoja nosti mahdollisen nettitrollaamisen uhan esille Björnssonin lähetyksessä, kun tämä avasi paketteja ja paljasti vahingossa asuttamansa hotellin osoitteen. Islantilaisjätti ei ollut kuitenkaan moksiskaan asiasta.

– Jotkut ovat ihan vainoharhaisia tyyliin ”voi luoja, osoitteeni paljastui”. Hitot siitä. Jos osoitteeni vuotaa, siis hotellini, niin mitä kukaan voisi tehdä minulle? Olen vittu maailman vahvin mies. Jos tulet tänne, niin pieksen sinut, Björnsson kommentoi striimissään.

206 senttiä pitkä ja suurimmillaan hieman yli 200 kiloa painanut voimapesä on voittanut maailman vahvin mies -kilpailun, minkä lisäksi hänen nimissään on maastavedon maailmanennätys (501 kiloa).

Tänä keväänä hän voitti ”maailman raskaimmassa nyrkkeilyottelussa” toisen karpaasin Eddie Hallin tuomariäänin 3–0. Nykyisin islantilainen voimamies ja näyttelijä painaa jotain 130–150 kilon väliltä.