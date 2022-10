Huippusuositun League of Legendsin kehittäjille Tyler Steinkamp oli niin suuri mainehaitta, ettei hänen annettu edes omistaa pelitiliä. Nyt pelaaja on yksi LoLin kuuluisimmista ja rakastetuimmista keulakuvista.

”tyler1” on League of Legendsin ja Twitchin tunnetuimpia nimiä.

Maailman suosituimpien pelien joukkoon lukeutuva League of Legends on synnyttänyt joukon omia superjulkimoitaan. Lähes kaikki heistä ovat pelin kilpailevia ammattilaisia, joiden tekemisiä seurataan jopa suurissa tiedotusvälineissä.

LoLin erikoisin sankaritarina kuuluu kuitenkin Tyler ”tyler1” Steinkampille, jonka nousu pelin ylivoimaisesti suosituimmaksi sisällöntuottajaksi ja jopa pelin kehittäjien suosimaksi keulakuvaksi on pieni ihme.

Steinkamp tunnettiin LoL-piireissä erinomaisena, mutta äärimmäisen töykeänä ja toksisena pelaajana jo vuosia ennen hänen striimausuransa todellista alkua vuonna 2016. Steinkampin räjähdysherkkä käytös suorassa lähetyksessä toi hänelle suosiota, mutta myös jatkuvia pelikieltoja niin usein, että jopa peliä kehittävä Riot Games tiesi, kenestä oli kyse.

Huutava ja raivoava Steinkamp oli lopulta taidoistaan huolimatta peliyhtiölle liikaa. Hän sai keväällä 2016 elinikäisen pelikiellon, jonka mukaan hän ei saisi edes omistaa LoL-tiliä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että Steinkamp ei voisi enää striimata suosikkipeliään, josta hän on omien sanojensakin mukaan ”riippuvainen”.

Steinkamp ei kuitenkaan luovuttanut. Hän alkoi pelata muita pelejä jatkuvasti kasvavalle yleisölle, mutta taustalla hän tahkosi edelleen uskomattomia määriä LoLia.

Samalla Steinkampin käytös parani. Hänestä tuli hiljalleen rauhallisempi pelaaja, jonka vapauttamista pelikiellosta alkoivat jo fanitkin vaatia, vaikkakin harvat uskoivat, että Riot pyörtäisi historiallisen ankaran rangaistuksensa.

Vuoden 2018 alussa ihme kuitenkin tapahtui: Steinkampin pelikielto kumottiin ja hän palasi LoL-striimaamisen pariin 382 000 katsojan edessä pukeutuneena suosikkihahmokseen eli Draveniksi. Katsojamäärä oli suurin yksittäisen striimaajan lähetykselle kertynyt yleisö Twitchin historiassa.

Samalla Steinkampin maine alkoi tasaisesti muuttua. Mies, jota aikanaan nimitettiin LoLin historian myrkyllisimmäksi pelaajaksi, oli noussut sekä yhteisön että Riotin suosioon.

Tyler1 ja ”Faker”, joka on LoLin kaikkien aikojen pelaaja:

Suuri syy tähän oli Steinkampin vuonna 2017 järjestämä amatööriturnaus, joka kantoi nimeä Tyler1 Championship Series (TCS). Steinkamp järjesti koko lähetyksen käytännössä yhden miehen show’na ja tarjosi voittajalle 10 000 dollarin pääpalkinnon omasta pussistaan. Turnaus sai jatkoa sekä 2018 että 2019, jolloin Steinkamp nosti palkintopotin 50 000 dollariin.

Turnaus tarjosi amatööripelaajille kilpamahdollisuuden, jollaista pelin ammattilaisliigoja pyörittävä Riot ei ollut antanut. Steinkampista oli hiljalleen muuntautunut yhteisön hylkiöstä sen puolustaja, joka halusi tarjota sisällön ohella lupaaville pelaajille tilaisuuden esitellä taitojaan.

Samalla hänestä alkoi tulla vakiokasvio Riotin virallisen LoL-mestaruussarjan suurissa turnauksissa. Steinkampin karkottanut peliyhtiö nostaa häntä nyt toistuvasti esille, ja syystäkin: fanit hullaantuvat joka kerta, kun ”iso T” näkyy lähetyksessä edes muutaman sekunnin.

Steinkamp on erittäin suosittu kotimaassaan Yhdysvalloissa.

Vaikka Steinkamp nousi suosioon pelaamalla, hänen suosituin sisältönsä ei ole pelaamista lainkaan. Megahitiksi nousi esimerkiksi vuonna 2018 julkaistu Day in the Life of Tyler1, jossa vaihtuvien taustojen edessä esiintyvä Steinkamp parodioi ”keskivertoa” päiväänsä. Supersuosittu ”dokumentti” sai lopulta yli tunnin mittaisen jatko-osan.

Steinkamp on myös järjestänyt omia voimanostoturnauksia, joihin hän on kutsunut mukaan muita striimaajia sekä sosiaalisen median vaikuttajia. Osittain miehen suosioon onkin varmasti vaikuttanut urheilu ja treenaaminen, joihin hän on myös kannustanut katsojiaan.

Katsojia on myös paljon. Sullygnomen tilastojen mukaan Steinkampilla on Twitchissä noin viisi miljoonaa seuraajaa sekä keskimäärin noin 23 500 katsojaa joka hetki kaikissa lähetyksessä viimeisen puolen vuoden aikana. Katselutunteja hänelle on kertynyt uskomattomat 33 miljoonaa, mikä tekee hänestä koko sivuston 14. katsotuimman striimaajan.

Osasyynä miehen suursuosion ovat toki myös hänen pelitaitonsa. Ammattiliigassa hän ei ole koskaan pelannut, mutta siitä huolimatta hän on pysytellyt Pohjois-Amerikan parhaan 500 pelaajan joukossa käytännössä yhtämittaisesti vuodesta 2014 eteenpäin.

Poikkeuksellisen Steinkampista tekee myös se, että hän onnistui saavuttamaan saman taitotason jokaisella pelin viidestä rooleista. Tavallisesti edes yhdellä roolilla saman huipputason saavuttaminen on liki mahdoton tehtävä.

Ajoittain ”vanhasta Tyleristä” näkyy yhä välähdyksiä ja Steinkamp on yhä toisinaan altis räjähtämään, mutta laajalti hänen kelkkansa vaikuttaa kääntyneen pysyvästi ja parempaan.