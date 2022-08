Twitchin ykkösnimi esitteli asuntoaan – törky järkytti fanit

Félix ”xQc” Lengyel ei pidä työpistettään normaalisti kovin siistinä.

Félix ”xQc” Lengyel on sinut itsensä ja sottaisuutensa kanssa.

Twitchin suosikkinimi Félix ”xQc” Lengyel esitteli hiljattain suorassa lähetyksessään nykyisen striimikulmauksensa, jonka sotkuisuus on järkyttänyt monia katsojia.

Kulmauksen lattialla on kymmeniä pikaruokapaikkojen pussukoita, joista osassa on ilmeisesti vielä ruoantähteitä. Tietokonepöydällä on puolestaan lukuisia tyhjiä mukeja, juomakuppeja ja limutölkkejä.

Tältä Lengyelin striiminurkassa näytti:

VideoIDEN kommenteissa on ihmetelty Lengyelin striimipisteen törkyisyyttä, sillä miehellä ei ole pulaa pikkurahasta tai vapaa-ajasta. Hän voisi helposti palkata jonkun siivoamaan tilan päivittäin tai tehdä sen vaikka itse.

– Hän on hyvin tietoinen ongelmistaan, mutta ei kuitenkaan pidä niitä ongelmina xD, naureskeli eräs kommentoija.

– Hommaa sellainen iso suorakulmion muotoinen roskapönttö, niin pärjäät 3–5 kuukautta, jos et välitä hajusta (hän ei selvästikään välitä lol), kirjoitti toinen.

– Tunteeko hän ylpeyttä tästä? En pysty käsittämään, miten joku voi elää vapaaehtoisesti näin ja naureskelle asialle, hämmästeli eräs kommentoija.

– En ymmärrä miten voi olla niin hankalaa napata roskasäkki ja laittaa kaikki sinne?

Kanadalainen Twitch-tähti on sittemmin siivonnut työpisteensä. Kommenttikenttä on täynnä onnitteluja, mutta myös saivartelua.

– Syvimmät osanottoni muurahaisille, jotka ovat nyt kodittomia, kirjoitti eräs.

26-vuotias Lengyel on Twitchin suosituin striimaaja, jolla on palvelussa yli 11 miljoonaa seuraajaa. Instagramissa faneja on lähes puoli miljoonaa ja Twitterissä 1,2 miljoonaa.