Pelaajat ovat odottaneet PSVR2-laseja jo pidemmän aikaa. Pian odotus päättyy.

Sony on vahvistanut tuovansa PSVR2-virtuaalitodellisuuslasit myyntiin alkuvuodesta 2023. Tarkkaa julkaisuajankohtaa tai hintaa japanilaisyhtiö ei ole kuitenkaan vielä kertonut.

PlayStationin toisen sukupolven VR-lasit esiteltiin tammikuussa CES-messujen yhteydessä. Tammikuun esittelyn seurauksena monet pleikkarifanit toivoivat laitetta joulumarkkinoille, mutta toisin kävi.

Lasien näkökenttä on 110 astetta ja ruudunpäivitysnopeus 90/120 hertsiä. Tarkkuus on 2000 x 2040 pikseliä per silmä. Laseissa on myös värinätoiminto, sisäänrakennettu mikrofoni ja paikka kuulokepiuhalle. Liikkeentunnistimia on yhteensä kuusi (kolme gyroskooppia ja kolme kiihtyvyysmittaria).

Aiempiin PSVR-laseihin verrattuna laitteesta on saatu kevyempi, ohuempi ja linssit ovat säädettäviä. Laseissa on myös tuuletusaukko pidempiä pelisessioita ajatellen.