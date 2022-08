Kaarevasta Odyssey Ark -näytöstä löytyy 165 hertsin 4K-paneeli ja muun muassa kaiuttimet.

Kokoa kuin televisiolla, mutta tarkoitettu ensisijaisesti pc-pelaamiseen.

Näin voisi kuvailla Samsungin uutta ökynäyttöä, Odyssey Arkia. Sen hintalappu on peräti 3000 euroa.

Odyssey Ark on peräti 55-tuumainen kaareva pelinäyttö, joka päivittyy 165 kertaa sekunnissa ja siinä on yhden millisekunnin vasteaika. Quantum Mini Led -paneelin tarkkuus on 3840 x 2160 pikseliä.

Näytöstä löytyy lisäksi neljä kulmakaiutinta ja kaksi keskikaiutinta, jos ei halua käyttää kuulokkeita. Näyttöä voi käyttää myös pystysuunnassa niin sanotussa cockpit-näkymässä (ohjaamo). Jalustan kanssa näyttö painaa 41,5 kiloa ja ilman 21,1 kg.

Odyssey Ark on pelimarkkinoilla poikkeuksellinen tuote, sillä markkinoilla on hyvin vähän yli 50-tuumaisia pelinäyttöjä. Samsungin oman valikoiman seuraavaksi suurin pelinäyttö on kooltaan Odyssey Neo, joka on 49-tuumainen kaareva 240 hertsin paneeli 32:9-kuvasuhteella. Odyssey Neosta pyydetään 2000 euroa.

Alle 40-tuumaisia näyttöjä sen sijaan löytyy jo selvästi enemmän. Muun muassa LG:llä, Dell Alienwarella ja ASUS Rogilla on useampi pelaamiseen tarkoitettu 4K-monitori, joiden hinnat ovat lähtökohtaisesti yli tonnin, mutta esimerkiksi 32 tuuman Asus ROG Swift PG329Q irtoaa 750 eurolla.

Suurikokoisten pelinäyttöjen kysyntä on noussut varsinkin koronapandemian aikana, kun ihmiset joutuivat etätöihin ja moni perusti kotikonttorin. Yhdellä isolla, nopealla näytöllä saa hoidettua näppärästi työhommat, mutta myös pelattua päivän päätteeksi.

Pelinäyttömarkkinoilla on tällä hetkellä melkoinen kuhina käynnissä. Uutena tulokkaana markkinoille on lähtenyt Sony, joka esitteli kesäkuun lopussa ensimmäiset pelinäyttönsä. Kuukautta aiemmin Asus esitteli puolestaan 500-hertsisen esports-näyttönsä.

