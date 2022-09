Edulliseksi suunniteltu Logitechin G413 SE -näppäimistö ei ole huono, mutta sen hintalapulla saa parempiakin tuotteita.

Mekaanisten näppäimistöjen suosion kasvun myötä markkinoilla on tätä nykyä mitä erikoisempia malleja, joista löytyy erikoisominaisuuksia vaikka muille jakaa.

Nämä ominaisuudet tulevat kuitenkin usein aina järeän hintalapun kanssa. Langalliset näppikset kustantavat useimmiten noin 100 euroa ja langattomilla malleilla on lähtökohtaisesti noin 200 euroa hintaa.

Halvemmallakin pääsee, mikäli eritysominaisuuksista on valmis tinkimään. IS:n testaama Logitechin G413 SE on tällainen karvalakkimalli, joka kuitenkin täyttää mekaanisen näppäimistön perustarpeet.

Lue lisää: Logitech teki kauniit peli­­välineet naisille – törky­hintaisista tuotteista ei löydy paljoa muuta kehuttavaa

Kyseessä on langallinen ja ominaisuuksiltaan sekä ulkonäöltään erittäin pelkistetty tuote. Mallissa on klikkaavat kytkimet sekä osittain säädettävä taustavalaistus, mutta ei juuri muuta. Täysmittainen G413 SE maksaa 80 euroa ja tässä testissä käytetty TKL-kokoinen versio maksaa puolestaan 70 euroa.

Näppäimistössä ei ole esimerkiksi tätä nykyä yleistä mahdollisuutta usb-läpivientiin, lisänäppäimiä tai mahdollisuutta säätää esimerkiksi valaistusta tai muita toimintoja ohjelmistolla. Itse en välitä juuri kyseisistä ominaisuuksista, mutta esimerkiksi rgb-valoesityksen pöydälleen haluavalle tämä ei ole oikea tuote.

Näppäimistön tuntuma on yhdellä sanalla ilmaistuna kohtuullinen. Näppäimet eivät ole hiljaisimmasta päästä, mutta ne eivät aiheuta esimerkiksi Cherryn MX Blue -kytkinten kaltaista kakofoniaa.

Näppäimistö itsessään on hyvin kevyt. Runko on kasattu alumiinista, mutta sitä on helppo erehtyä luulemaan muoviksi. Tuntuma on esimerkiksi pelatessa pahimmillaan tärisevä juurikin keveydestä johtuen. Tavanomaisessa kirjoituskäytössä tätä ei juurikaan huomaa, ellei kirjoitustapa muistuta näppäimien takomista.

Testikäytössä ollut TKL-malli on täysimittaista näppäimistöä hieman kompaktimpi. Oikealta puuttuvan numeronäppäimistön puute ei haitannut käyttöä juuri lainkaan.

Suurimmaksi ongelmaksi nostaisin sen, että taustavalon käyttö on oikeastaan pakollista. Näppäinten kirjailu on pitkälti samaa sävyä itse näppäimen kanssa, joten kirjasinta ei erota taustasta ilman läpikuultavaa taustavaloa. Vaikka kirjoittaminen onnistuisi lihasmuistista, tämä visuaalinen puutos ei tee käytöstä miellyttävämpää.

Toinen merkittävä ongelma on se, että verrattain halvasta hintalapustaan huolimatta G413 SE on tosiasiassa yllättävän kallis. 20 euron päässä kumman tahansa mallin hinnasta löytyy lukuisia kilpailijoiden malleja, kuten Xtrfyn K4 (100 €) tai Corsairin K63 Compact (90 €), joista löytyy esimerkiksi monen himoitsemat rgb-valot sekä paremmat kytkimet.

Erikoisimpana kaikesta myös Logitechin hieman vanhempi G413 (ilman SE-päätettä) maksaa niin ikään 80 €. Tuosta toisesta mallista löytyy SE-version ominaisuuksien lisäksi esimerkiksi usb-läpivienti ja samaan hintaan, joten SE-malliston olemassaolo vaikuttaa kovin kummalliselta.

Sanottakoon, että G413 SE on kaikesta tästä huolimatta täysin kelvollinen näppäimistö etenkin työntekoon. Pelatessakin se toimii, sillä tosiasiassa ”pelinäppäimistössä” itselle hyvin sopiva näppäintuntuma on suorituskyvyn kannalta tärkein asia.

Hintaluokasta johtuen G413 SE:tä on vaikea suositella, mikäli tililtä löytyy edes pari kymppiä enemmän näppäimistöä varten. Parempaa vastinetta rahoillesi saat ostamalla kumman tahansa aiemmin mainituista kilpailijoiden rahoista.