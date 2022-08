PlayStation-hitistä The Last of Usista tehty HBO-sarja saa ensi-iltansa vuonna 2023.

HBO on jakanut ensimmäiset maistiaiset tulevasta The Last of Us -televisiosarjastaan, joka julkaistaan vuoden 2023 aikana. Sarja perustuu samannimiseen PlayStation-teokseen, joka on yksi kaikkien aikojen peleistä.

Maistiaiset näkyvät HBO Max -palvelun tulevaa sisältöä esittelevällä trailerilla kohdasta 1:45 alkaen. Trailerilla nähdään kuvituskuvaa lumisesta maastosta sekä pätkä eräästä pelin tunnetuimmasta kohtauksesta.

The Last of Usin tv-sarjan ovat käsikirjoittaneet ja luoneet Craig Mazin sekä Neil Druckmann. Mazin muistetaan HBO:n palkitun Chernobyl-sarjan luojana. Druckmann on puolestaan kirjoittanut ja ohjannut molemmat The Last of Us -pelit.

Pelit ovat keränneet kehuja ja palkintoja erinomaisesta käsikirjoituksesta, loistavista hahmoista ja juonenkäänteistä. Sarjan ensimmäinen osa on myynyt yli 20 miljoonaa kappaletta ja jatko-osa yli 10 miljoonaa.

Peleissä ja tv-versiossa seurataan nelikymppisen Joelin ja teini-ikäisen Ellien taivalta Yhdysvalloissa sieni-infektion aiheuttaman maailmanlopun jälkeen. Selviytyneet ovat muodostaneet omia yhteisöjä, mutta vaaran tunnun pitävät ilmassa tartutetut eli zombit, jotka liikkuvat valtoimenaan luonnon takaisin valtaamassa maailmassa.

Tyttärensä pandemian alussa menettänyt Joel palkataan 20 vuotta myöhemmin salakuljettamaan teini-ikäinen Ellie pois armeijan valvomalta karanteenialueelta. Kohteena on kaukainen vastarintaliikkeen päämaja.

Tv-sarjassa Joelia näyttelee Pedro Pascal, joka muistetaan rooleistaan Game of Thronesissa, Narcosissa ja The Mandalorianissa. Ellien saappaisiin astuu Isabella May Ramsey, joka muistetaan Pascalin tavoin Game of Thronesista.

Muissa rooleissa ovat muun muassa Gabriel Luna ja Nick Offerman. Luna näyttelee Joelin veljeä Tommya, Offerman puolestaan Bill-nimistä selviytyjää. Pelissä päähahmoilleen äänensä antaneet Troy Baker ja Ashley Johnson esiintyvät myös jollain tapaa sarjassa, mutta toistaiseksi ei ole tietoa miten.

Ellien ja Joelin matkaa maailmanlopun jälkeisessä Amerikassa voi seurata pian myös HBO:n sarjaversiona. Kuva on The Last of Usin tulevasta PlayStation 5 -uudisversiosta.

The Last of Us julkaistaan HBO Maxissa vuoden 2023 aikana. Huhuissa kymmenosaisen sarjan julkaisuajankohdaksi on veikattu tammi–helmikuuta. Sarjan uskotaan saavan ensimmäisen täyspitkän trailerinsa 26. syyskuuta, jolloin pidetään The Last of Us -päivä.