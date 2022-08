Tässä ovat ENCEn uudet CS-pelaajat – vahvistukset Tanskasta ja Espanjasta

Kotimaan suurimman esports-organisaation kruununjalokivi eli Counter-Strike-joukkue vaihtaa pelaajia.

Valdemar ”valde” Bjørn Vangså on toinen ENCEn uusista vahvistuksista.

Suomen suurin esports-organisaatio ENCE on julkistanut Counter-Strike-joukkueensa uudistuneen kokoonpanon.

Tänä vuonna hurjassa nousukiidossa ollut kansainvälinen tiimi joutui pakon edestä sekoittamaan pakkaansa, sillä tiimin israelilainen supertähti Lotan ”Spinx” Giladi myytiin ranskalaiselle Vitalitylle. Giladin lähdön ohella kokoonpanosta vaihtopenkille siirtyi puolalaispelaaja Olek ”hades” Miskiewicz.

Miskiewiczin sijaan tarkkuuskiväärin puikoissa nähdään jatkossa kuuma espanjalaisnimi Alvaro ”SunPayus” Garcia. Tiimin täydentää 27-vuotias kokenut tanskalaispelaaja Valdemar ”valde” Bjørn Vangså.

FAKTA ENCE CS:GO 2022 Marco ”Snappi” Pfeiffer (Tanska)

Pawel ”dycha” Dycha (Puola)

Pavle ”Maden” Bošković (Montenegro)

Alvaro ”SunPayus” Garcia (Espanja)

Valdemar ”valde” Bjørn Vangså (Tanska)

Eetu ”sAw” Saha, valmentaja (Suomi)

Maks "trochu" Trocha, analyytikko (Puola)

Alvaro ”SunPayus” Garcia (oikealla) on ENCEn uusi tarkkuuskivääripelaaja. Bjørn Vangså tuo joukkueeseen lisää kokemusta.

Aiemmin Movistar Ridersia edustanut 23-vuotias espanjalainen Garcia oli yksi alkuvuoden nousevista tähdistä, jonka maailmanluokan suoritusten siivittämänä hänen edellinen tiiminsä saavutti parhaat tuloksensa koskaan.

Monet suomalaisfanit muistavat Bjørn Vangsån tämän edellisestä joukkueesta OG:sta, jossa hän pelasi esimerkiksi Aleksi ”Aleksib” Virolaisen alaisuudessa. Tanskalainen on ehtinyt uransa aikana edustamaan myös esimerkiksi North- ja Heroic-joukkueita, joista jälkimmäisessä hän oli ENCE-kapteeni Marco ”Snappi” Pfeifferin joukkuetoveri.

– Näillä muutoksilla saamme kaksi pelaaja, joilla on erinomaiset yksilötaidot mutta he voivat auttaa myös tiimitasolla, kuten kommunikaatiossa ja aloitteiden ottamisessa. Meillä on paljon työtä edessämme mutta etenemme rauhassa ja teemme töitä askel askeleelta, ENCE-valmentaja Eetu ”sAw” Saha kommentoi.

Ensimmäisen turnauksensa uusi kaksikko pelaa ENCE-paidoissa ESL Pro Leaguen tulevalla kaudella. ENCE kilpailee liigan C-lohkossa, joka käynnistyy heille ottelulla ranskalaista HEET-joukkuetta vastaan syyskuun 14. päivänä.