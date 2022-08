Lee ”Faker” Sang-hyeok on kiistatta maailman tunnetuin esports-tähti.

Eteläkorealainen esports-supertähti Lee ”Faker” Sang-hyeok oli hiljattain otsikoissa vietyään nettikiusaajat oikeuteen. Kilpapelaamisen ystävien keskuudessa Lee on käytännössä kaikkien tuntema hahmo, mutta pelaavan maailman ulkopuolella harva tietää, kuinka poikkeuksellisesta pelaajasta todella on kyse.

Mystisestä Fakerista alkoi alun perin kuulua huhuja League of Legends -pelin piireissä vuonna 2012, jolloin hän oli vasta 16-vuotias. Hän oli Etelä-Korean suurimpia LoL-lupauksia, jonka siirtymää ammattilaiseksi ei pidetty kysymyksenä vaan lähinnä väistämättömyytenä.

Vuonna 2013 siirtymä tapahtui, kun tätä nykyä T1-nimellä tunnettu organisaatio rakensi joukkueen Leen ympärille. Joukkueesta piti tulla organisaation kakkoskokoonpano, mutta se syrjäytti nopeasti tähdiksi suunnitellun ykkösjoukkueen.

Syy tälle oli myös selvä: Lee oli lähes ensimmäisestä pelipäivästään asti paras. Ei vain palvelimen tai edes Etelä-Korean, vaan maailman. Lee ja hänen SKT T1 K -nimellä pelannut joukkueensa matkasi vuonna 2013 ensimmäisiin MM-kisoihinsa niin pelättynä, että voittoa pidettiin lähes varmana.

Voiton tiimi myös saavutti. Kaikkiaan Leen ympärille rakennetut kokoonpanot ovat juhlineet maailmanmestaruutta ennätykselliset kolme kertaa. Etelä-Korean mestaruutta hän on päässyt juhlimaan kymmenen kertaa, mikä on uskomattomat neljä voittoa enemmän kuin kakkoseksi yltävällä Kim ”Khan” Dong-Halla, joka on Leen entinen joukkuetoveri.

Samalla Lee kehittyi nuoresta tähdestä pelin historian kiistatta suurimmaksi. Hän ei ole muutaman edellisen vuoden aikana enää yltänyt takavuosien kuningastason peliin, mutta jopa ”heikompi” Faker on silti uhka jokaiselle vastustajalle vuodesta toiseen.

Lee on saanut kunnioitusta etenkin mittavasta hahmovalikoimastaan ja kyvystään pelata käytännössä millä tavalla tahansa, joko ympäri pelikarttaa kulkien tai omaa tonttiaan dominoiden. Tämän ohella hän on edelleen maailman mekaanisesti terävintä kärkeä ja kykenee voittamaan lähes minkä tahansa tilanteen puhtaalla yksilötaidolla.

T1 on LoLissa kirjaimellisesti Fakerin joukkue, sillä hän on sen keulahahmo ja nykyisin myös yksi organisaation omistajista.

Pelipalvelimien ulkopuolella Lee on kotimaassaan suorastaan kansallissankari.

Häntä fanittavat esimerkiksi supersuositun BTS-yhtyeen jäsenet ja niin ikään huippumenestyneen Super Junior -yhtiön jäsen Heechul perui kerran kokonaiset joulujuhlat vain tavatakseen Leen. Miehestä on tehty jopa sarjakuvia ja hän on vakiovieras suuren yleisön televisio-ohjelmissa.

Samalla Lee kuitenkin tunnetaan siitä, että hän miljoonaluokan omaisuudestaan huolimatta ei tuhlaile ja elää jalat maassa. Tähän osasyynä lienee se, että hänet kasvatti köyhissä oloissa yksinhuoltajaisä, joka oli nuoren pelaajan urallakin tärkeä tukija.

Faker on kotimaassaan Etelä-Koreassa supersuosittu. Miehellä on varsinkin paljon naisfaneja.

Aasian ulkopuolella Lee on myös supersuosittu. Hän on kiistatta maailman tunnetuin kilpapelaaja, jota seuraa striimaussivusto Twitchissä 3,8 miljoonaa ihmistä, Instagramissa 647 000 ja Twitterissä 502 100.

Vuonna 2020 Leestä tuli myös jatkosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä yksi edustamansa T1-organisaation omistajista, eli hän todennäköisesti jää vaikuttamaan esports-piireihin uransa päättymisenkin jälkeen. Lopettaminen ei kuitenkaan ole todennäköisesti vielä edes ajankohtaista, sillä hurjasta saavutusmäärästään huolimatta Lee on vasta 26-vuotias.