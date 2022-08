Todellinen peliklassikko jaossa ilmaiseksi hetken aikaa

Epic Games Storen tämän viikon ilmaispeli on kaikille klassikkopelien ystäville takuuvarmaa herkkua.

Pelikauppa Epic Games Storen tämän viikon ilmaispeli on todellista nannaa retropelaajille. Tällä kertaa veloituksetta on nimittäin tarjolla räiskintäpelien klassikko ja oppi-isä eli Doom 64.

Tarkalleen ottaen kyseessä on päivitetty versio alunperin Nintendo 64 -konsolille vuonna 1997 julkaistusta pelistä, joka on sovitettu toimimaan nykylaitteilla. Itse pelattavuudessa mikään ei kuitenkaan muutu, mutta tiettyjä vanhan pelin toiminnallisia puutteita esimerkiksi ohjauksen kohdalla on korjattu.

Pelaajan hahmona toimii edelleen alkuperäisestä Doomista tuttu nimetön avaruusmerijalkaväen sotilas, joka on aurinkokunnan kovin demonien lahtaaja. Sankarimme matkaa jälleen Marsiin tavoitteenaan pysäyttää Helvetin hyökkäys Maahan.

Tämä pysäyttäminen tapahtuu mitenkäs muutenkaan kuin puhtaalla tulivoimalla. Myös lisänimellä ”Doomguy” tunnettua sotilasta ohjaava pelaaja pääsee kyllä tutkimaan pelin tasoja, mutta Doomin varsinainen pihvi on satojen demonien lanaaminen erinäisillä pelistä löytyvillä pyssyillä.

Klassikkoräiskinnän saat itsellesi veloituksetta, kunhan muistat ladata sen torstaihin 25.8. kello 18.00 mennessä. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja pelin lataavan ohjelman asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.