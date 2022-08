RoboMaster on kaukana takavuosien televisiosta tutusta kotikutoisten robottien romurallista.

Esportsissa ottelut käydään lähtökohtaisesti tietokoneen kautta palvelimilla, joilla pelaajat ottavat toisistaan mittaa. Kiinassa kuitenkin on eräs täysin erilainen kilpapelitapahtuma, jossa taistot ulottuvat myös tosimaailmaan.

Vuodesta 2015 järjestetty RoboMaster on kilpailu, jossa yliopistojoukkueet kamppailevat virtuaalihahmojen sijaan roboteilla. RoboMaster voi tuoda monille mieleen esimerkiksi brittisarja Robot Warsin, mutta tosiasiassa kiinalainen keksintö eroaa siitä merkittävästi.

Ensinnäkin robotit taistelevat RoboMasterissa lähtökohtaisesti tuliasein, joskin ammuksina toimivat hieman airsoft-aseiden kuulia muistuttavat muoviammukset. Robotteja ohjataan tietokoneilta käsin, joten ottelun voittaminen vaatii laadukkaan robotin ohella myös taitavaa käyttäjää.

Täten ei siis yllätä, että kilpailu on säännöiltään huomattavan pelimäinen. Käytetyillä roboteilla on esimerkiksi eräänlaiset ”hahmoluokat”, jotka määrittävät esimerkiksi niiden koon ja ottelussa sallitun määrän kutakin robottityyppiä. Samalla itse ottelun lähetykseen on lisätty elämäpisteitä ja muita digitaalisia elementtejä, jotka antavat sille pelimaailman tunnelmaa.

Tältä näyttää mestaruustason RoboMaster-ottelu

RoboMaster-ottelusta tuleekin enemmän mieleen tosielämän Dota tai League of Legends kuin perinteisempien robottisotien romurallia muistuttava meininki. Tämä yhdennäköisyys ulottuu jopa ottelun voittoehtoihin, sillä ottelun tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon vahinkoa vastapuolen tukikohdalle.

Kiinan ohella tämä omanlaisensa kilpapeli on ehtinyt levitä myös Pohjois-Amerikkaan. Suosio voi vaikuttaa yllättävältä, mutta toisaalta kyseessä ei suinkaan ole mikään pienen piirin järjestämä tapahtuma: Sen taustalla toimii etenkin drone-lennokeistaan tunnettu teknologiajätti DJI, jolle kilpasarja on mahdollisuus sekä mainostaa että kehittää tuotteitaan.

Kotimaassa robottien välistä taistelua nähtiin tämän kesän Assembly Summer -tapahtumassa Robosodan muodossa, joka muistuttaa toisaalta enemmän aiemmin mainittuja takavuosien TV-sarjoja. Robosodassa robotit ovat kotikutoisia, pienempiä ja ne kamppailevat ampuma-aseiden sijaan lähietäisyydellä.