Suomalaispelaajienkin rakastama Counter-Strike: Global Offensive oli aluksi inhokki, johon ammattilaiset siirtyivät vastahakoisesti.

Päivälleen 10 vuotta sitten pelijätti Valve julkaisi Counter-Strike: Global Offensiven. Tätä nykyä supersuosittu räiskintäpeli oli uusi tuulahdus sarjalle, joka suosiostaan huolimatta ei ollut saanut uutta osaa sitten vuoden 2004.

Uuden ”kynärin” alku ei kuitenkaan ollut ruusuinen. Se julkaistiin aikaan, jona CS-yhteisö oli jakautunut kahden kilpailevan version välille. Ykköspelin paikasta kamppailivat suositumpi 1.6 sekä tuoreempi Source, mutta GO:n julkaisu tarkoitti käytännössä sitä, että molempien pelien yhteisön odotettiin siirtyvän Valven tukemaan uutuuspeliin.

Siirtymää ei auttanut se, että peli oli aluksi todella huono. Hahmojen liikkuminen oli puuroista, kartat olivat sumeita, pelin sittemmin ikoniset aseet tuntuivat surkeilta ampua ja kaiken kukkuraksi äänimaailma oli niin sekava, että vastustajien askeleiden kuuntelu oli todella vaikeaa.

Pelin kehityksen suhteen ei kuitenkaan luovutettu. Ammattilaiset alkoivat pikkuhiljaa siirtyä turnausten perässä GO:n pariin kärjessään pelin ensimmäinen supertiimi Ninjas in Pyjamas sekä pelätty ranskalainen Source-joukkue VeryGames. Hiljalleen näitä seurasivat myös muut CS-pelaajat, vaikka tahti oli aluksi rauhallinen.

Ninjas in Pyjamas oli CS:GOn alkuaikojen ylivoimainen ykkönen. Kuvassa vasemmalta oikealle joukkueen pelaajat Richard ”Xizt” Landström, Christopher ”GeT_RiGhT” Alesund, Robin “Fifflaren” Johansson, Patrik ”f0rest” Lindberg ja Adam ”friberg” Friberg vuonna 2014.

Suunta kääntyi lopullisesti elokuussa 2013. Tuolloin julkaistu Arms Deal -päivitys toi peliin niin kutsuttuja aselaatikoita, joita avaamalla sai aseisiin uusia maalipintoja eli skinejä.

Laatikon avaaminen maksaa reilut kaksi euroa, ja jokaisesta laatikosta saa aina yhden skinin. Jokaisessa laatikossa on myös erikoisuus, joka on yleensä puukko tai uudemmissa laatikoissa hanskapari.

Skineillä on rahallinen arvo ja niitä voi myydä CS:GO:n pelaamiseen tarvittavan Steam-palvelun kautta palvelun omaa valuuttaa vastaan. Skinejä myydään runsaasti myös muilla alustoilla, joissa kaupat tehdään pääasiassa tosimaailman valuutalla.

Skinien lisääminen räjäytti CS:GO:n suosion, ja pelaajamäärät tuplaantuivat muutamassa kuukaudessa. Tammikuussa 2014 pelillä oli jo parhaimmillaan samanaikaisesti yli 100 000 pelaajaa. Ero oli mittava, sillä pelin ensimmäisten kuukausien aikaan luvut ylsivät keskimäärin vain kymmeniin tuhansiin.

Lue lisää: Pyry, 19, joutui huijatuksi ja perusti sen innoittamana firman – oman alansa ”guru” johtaa nyt miljoona­bisnestä, joka työllistää yli 10 ihmistä

Lue lisää: THL älähti kyseen­alaisesta raha­sammosta – kielletty jo kahdessa Euroopan maassa

Pelin menestys on kantanut ja jopa kasvanut, sillä CS:GO on edelleen yksi Steamin suosituimpia pelejä kautta maailman. Suomessa CS on ollut 2000-luvun alusta lähtien yksi suosituimmista pelisarjoista ja CS:GO on seurannut edeltäjiensä jalanjälkiä.

Samanaikaisia pelaajia CS:GOlla on viimeisen kuukauden aikana ollut keskimäärin 612 152 ja parhaimmillaan hurjat 1 039 889. Heinäkuussa pelillä oli yli 21 miljoonaa pelaajaa.

Samalla pelin kilpailullinen puoli on vuosikymmenen jälkeen suositumpi kuin koskaan. Viime syksynä Tukholmassa pelattu CS:n suurin turnaus eli Major rikkoi pelin aiemmat katsojaennätykset heittämällä.

G2 Esportsin ja voiton vieneen Na`Vin välistä finaalia seurasi samanaikaisesti parhaimmillaan 2 748 850 silmäparia. Katsojaennätys tehtiin Suomen aikaa kello 23.40 eli viimeisen kartan jatkoajan aikana.

Koviin lukuihin yllettiin myös tämän kevään Antwerpenissä pelatussa majorissa, jossa peliä seurasi samanaikaisesti 2,1 miljoonaa katsojaa.

Valve on CS:GOn 10-vuotisjuhlan kunniaksi lisännyt peliin uuden asianmukaisen tarrakokoelman, ja tehnyt muutoksia karttavalikoimaan lisäämällä esimerkiksi odotetun Tuscanin.