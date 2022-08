Kaksinkertaisen Dota 2 -maailmanmestarin Topias ”Topson” Taavitsaisen uusi joukkue kisaa Kaakkois-Aasiassa.

SUOMALAINEN Dota 2 -pelaaja Topias ”Topson” Taavitsainen kertoi elokuun alussa etsivänsä uutta tiimiä. Nyt kaksinkertaisen maailmanmestarin uusi osoite on selvillä.

Taavitsainen lähtee tavoittelemaan paikkaa pelin MM-kisoista eli The Internationalista korealaisamerikkalaisen T1-organisaation riveissä. Hänen kanssaan joukkueeseen liittyy toinen OG:n mestaruuskokoonpanon entinen jäsen, australialainen Anathan ”ana” Pham.

Paluu pelikentille päättää Taavitsaisen osalta lähes vuoden mittaisen kilpailutauon. Pham puolestaan on pelannut yksittäisiä turnauksia varapelaajana jätettyään OG:n kesäkuussa 2021. Suomalaispelaaja liittyy tiimiin toistaiseksi varapelaajan roolissa, mutta Pham on T1:n tiedotteen mukaan pysyvä jäsen.

Joukkuevalinta on varsinkin Taavitsaiselle yllättävä, sillä T1 on peluuttanut Dotassa pääasiassa filippiiniläisiä ja singaporelaisia pelaajia. Tämän lisäksi tiimi tavoittelee paikkaa MM-kisoista Kaakkois-Aasian (SEA) karsinnoista toisin kuin kaksikon entinen Euroopassa pelannut joukkue.

Toisaalta entisen OG-duon päätös on myös looginen, sillä SEA-karsinnasta MM-turnaukseen pääsy on perinteisesti Euroopan karsintoja helpompaa. Taavitsainen on myös tiettävästi asustanut jo jonkin aikaa vaimonsa kotimaassa Malesiassa, joten logistisesti siirto on järkevä.

Taavitsainen pelaa ensimmäiset ottelunsa T1-paidassa juurikin kyseisessä Kaakkois-Aasian MM-karsinnassa. Tuo turnaus käynnistyy syyskuun 3. päivänä ja sen voittaja nähdään lokakuussa Singaporessa pelattavissa MM-kisoissa.