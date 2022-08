Karut luvut julki – Netflix panostaa peleihin, mutta ne eivät kiinnosta juuri ketään

Suoratoistopalvelu käyttää miljoonia peliliiketoimintaansa, mutta Netflixistä löytyvät pelit eivät kiinnosta edes prosenttia palvelun tilaajista.

Suoratoistopalvelu Netflix laajensi viime vuonna tarjontaansa elokuvista ja sarjoista videopeleihin. Yhtiön alustalle ilmaantui ensin vain muutamia pelejä, mutta tarjonta on sittemmin kasvanut yli 25 eri mobiilipeliin.

Jo valmiiksi putoavista tilaajaluvuista kärsivällä yhtiöllä on kuitenkin ongelma: Tarjonnasta huolimatta pelit eivät juurikaan kiinnosta asiakkaita.

Analyysiyhtiö Apptopian keräämien ja CNBC:n julkaisemien tietojen mukaan noin 1,7 miljoonaa käyttäjää pelaa Netflixin tarjoamia pelejä päivittäin. Tuo määrä voi kuulostaa hyvältä, mutta tosiasiassa se on alle prosentti Netflixin 221 miljoonasta tilaajasta.

Netflix kertoi (pdf) viime vuonna pitävänsä Fortnitesta ja pelikaupastaan tuttua Epic Gamesia sekä TikTokia suurimpina kilpakumppaneinaan.

Netflixin tämänhetkisten lukujen valossa vertaus etenkin Epiciin on jokseenkin erikoinen. Yhtiön teknologiajohtaja Greg Peters myös kuitenkin myönsi viime vuoden neljännen osavuosikatsauksen yhteydessä, että yhtiö on vielä ”monien kuukausien ja oikeastaan vuosien” päässä siitä, että pelit edes voisivat pitää käyttäjiä alustalla.

– Aiomme olla kokeilunhaluisia ja testaamme kaikennäköisiä juttuja, mutta sanoisin, että pitkällä tähtäimellä tavoittelemamme palkinto on kyky luoda sellaisia omistuksia, jotka ovat yhdistetty sellaisiin universumeihin, hahmoihin ja tarinoihin, joita rakennamme, Peters sanoi.

Yhtiön pelikatalogista löytyykin useita pelejä, jotka nivoutuvat juuri Netflixin sarjoihin. Mukana on esimerkiksi Stranger Thingsin maailmaan sijoittuva mobiilipeli, ja myöhemmin tänä vuonna julkaistaan yhtiön CNBC:lle puhuneen edustajan mukaan Musta kuningatar -sarjan nimeä kantava shakkipeli.

Kokonaisuudessaan yhtiö on kertonut, että pelikatalogin on määrä paisua yli 50 julkaisuun vuoden 2022 loppuun mennessä. Panostukset uuteen liiketoimintaan sen epäsuosiosta huolimatta ovat näkyneet myös Suomessa, sillä Netflix osti aiemmin tänä vuonna suomalaisen pelinkehittäjän Next Gamesin.