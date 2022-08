Kiri ”Kirdez” Kylmälällä on Twitchissä yli 50 000 fania, joista osa kirjoittaa kamalia kommentteja pelkän huomion takia.

Suomen suosituimpiin Twitch-striimaajiin lukeutuva Kiri ”Kirdez” Kylmälä elää unelmaansa, mutta suosiolla on myös kääntöpuolensa.

– Paskaa tulee päivittäin. Se on sellainen asia, johon on vaan pakko ollut tottua tässä työssä. Joko sitä oppii käsittelemään tai ottaa päivittäin itseensä. Ylilaudalla saattaa esimerkiksi olla keskusteluja, joissa vaan halutaan ja toivotaan sulle paskaa tai puhutaan tosi henkilökohtaisista asioista. Onhan sitä vaikea käsitellä, Kylmälä kertoo Ilta-Sanomille.

Kylmälä on jo turtunut suurimmalle osalle kommenteista, mutta aina välillä inboxiin kilahtaneet viestit pysäyttävät.

– Tappouhkauksia on tullut, joo, tyyliin ”jos näen sut, niin tapan sut”. Niitä oikeasti pelästyy, vaikka 90 % on trolliviestejä. Koskaan ei voi tietää millaisia sekopäitä tuolla on.

26-vuotias striimaaja ei tee kovin helpolla rikosilmoitusta asiattomista viesteistä. Yhä useammin hän yrittää ensin kysyä viestin lähettäneeltä, että mikä on homman nimi.

– Joskus kun laitan viestiä perään, niin on sanottu vaan koko jutun olleen huomiota varten. Sitten yleensä tulee onneksi jo anteeksipyyntöä.

– Mutta on myös sanottu ”anteeks, en mä ajatellut että sä otat tän tosissaa, ku oot kirdez”. Se pistää vähän miettimään.

Yhdysvalloissa striimaajiin ja pelaajiin kohdistuva trollaus on vedetty äärimmilleen. Ilmiöstä puhutaan swattauksena. Se tarkoittaa perättömän ilmiannon tekemistä poliisille. Tavoitteena on saada poliisi – jopa swat-iskuryhmä – väärään osoitteeseen jollakin verukkeella.

Osa swattauksista on johtanut Yhdysvalloissa jopa viattoman kuolemaan; kuten IS on uutisoinut.

