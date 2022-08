Kiri, 26, on Suomen suurimpia Twitch-tähtiä – talvella hän oli tilanteessa, jossa pelkäsi pahinta: ”Hyvä että pääsin edes sängystä ylös”

Kiri ”Kirdez” Kylmälä elää unelmaansa striimaajana, joka ei pelkää puhua vaikeuksistaan. Tänä vuonna hän on tajunnut pystyvänsä auttamaan muita puhumalla.

Helsingissä kasvanut mutta sittemmin vantaalaistunut Kiri ”Kirdez” Kylmälä on yksi Suomen suosituimmista livestriimaajista, jolla on Twitchissä 55 000 fania, Instagramissa 8700 (joista yksi on supersuosittu räppäri Gettomassa) ja Twitterissä reilut 4000.

Lähetyksissään mies pelailee eri pelejä, juttelee kaikesta maan ja taivaan välillä, reagoi katsojiensa kanssa uusiin musiikkijulkaisuihin, treenaa salilla tai käy esimerkiksi skeittaamassa. Hänen suurin katsojaryhmänsä ovat 18–24-vuotiaat miehet.

– Väittäisin olevani aika samaistuttava tyyppi. Jos olen jostain innoissani niin se näkyy, mutta sama pätee jos olen surullinen. Sanon asiat niin kuin ne on ääneen ja kaunistelematta. Sanoisin aitouden olevan se suurin juttu, Kylmälä vastaa kysymykseen koskien suosiotaan.

Kysymys yllättää selvästi Kylmälän, joka on striimannut nyt viisi vuotta ja neljä niistä ammatikseen. Hän aloitti aikoinaan nollista, kun parisuhde päättyi ja työt enon rakennusfirmassa menivät alta. Koulutukseltaan hän on tarjoilija/baarimikko, mutta niitä hommia hän ei ole tehnyt päivääkään.

Striimaamisen aloittaessaan Kylmälä ei uskonut siitä voivan tulla hänen työnsä joskus. Nyt rahaa kertyy kuukaudessa sen verran, että tilipussista jää osa säästöihin ja lisäksi on varaa sijoittaa. Tulot muodostuvat Twitch-kanavan tilauksista (subeista), lahjoituksista (donateista) sekä kaupallisista yhteistöistä.

– Täysi vapaus tässä hommassa on samaan aikaan siunaus ja kirous. Epäsäännölliset tulot ja täysi vastuu työstä asettaa isoja paineita, mitä pitää oppia käsittelemään. Henkisellä tasolla tästä työstä on erittäin vaikea irtaantua ajoittain.

– Paras puoli on ehdottomasti vapaat kädet tekemisessä ja ettei ole aamuherätyksiä. Kouluajoista lähtien on ollut itselle haastavinta päästä sängystä ylös aikaisin. Olen erittäin kiitollinen, että saan nykyisin vapaasti säätää herätyskellon. Kaikesta huolimatta tämä on unelmatyö minulle, Kylmälä avaa fiiliksiään.

Kunnon lomaa striimiurastaan mies ei muista pitäneensä vielä koskaan, koska henkisellä tasolla on erittäin vaikea irrottautua töistä. Hän on kuitenkin kokemuksen kautta oppinut ottamaan oman jaksamisensa paremmin huomioon nykyisin.

Taukoja hän on pitänyt pariin otteeseen, mutta ei aina omasta tahdosta. Twitch on esimerkiksi antanut Kylmälälle väliaikaisia käyttökieltoja palveluun sääntörikkeiden takia.

Unelmatyöstä huolimatta elämä ei ollut pelkkää riemujuhlaa. Kylmälä piti talvella pidemmän tauon striimaamisesta, koska elämässä oli meneillään ”huonompi kausi oman itseni kanssa".

– Hyvä että sinä aikana pääsin edes sängystä ylös. Mietin jopa striimaamisen lopettamista, koska otin silloin niin paljon paineita sisällöstäni. En kokenut sitä riittäväksi itselleni. Pelkäsin jopa urani menevän siinä. Olen aika vaiheessa vielä sen kanssa, että mitä haluan tehdä striimeissä, Kylmälä paljastaa.

Tilanne parantui kun Kylmälä avasi suunsa ja alkoi puhumaan tilanteestaan. Viime kuukaudet hän on keskittynyt aiempaa enemmän itseensä ja hyvinvointiinsa. Se on näkynyt myös striimeissä, joissa hän on avautunut fiiliksistään joskus jopa erittäin rehellisesti.

– Olen alkanut saamaan katsojilta ihan viikoittain sellaisia viestejä, joissa sanotaan puheideni auttaneen heitä. Itselleni ei enää riitä se, että painan striimin päälle ja pelailen pelejä. Motivoidun ajatuksesta, että voin tehdä jotain hyvää muille.

Kylmälä haluaa hauskanpidon ja pelaamisen olevan yhä vahva osa striimejä, mutta hän haluaa myös ravistella ihmisiä ja saada nämä ajattelemaan erilaisia asioita ja mahdollisesti uudesta vinkkelistä.

– Jos joku löytää kokemuksistani tai kommenteistani jotain, joka voi muuttaa hänen elämäänsä parempaan suuntaan, niin olen tehnyt duunini hyvin.

Mies mainitsee itsensä kehittämisen kantavana teemana, josta hän on kovin innoissaan nyt. Hän haaveilee oman keskusteluaiheisen podcastin aloittamisesta sekä fitness- ja salijuttujen lisäämisestä striimeihinsä. Mahdollista vaikutusta katsojalukuihin hän ei ole miettinyt.

– En seuraa enää katsojalukujani paitsi puhelimella striimatessa, koska silloin katsojamäärää ei saa piiloon. On juttuja, joihin tekeminen tai niihin meneminen nostaisi varmasti katsojalukujani, mutta en jaksa välittää.

Kylmälä on tänä vuonna alkanut kehittämään henkilöbrändiään. Pitkäaikainen organisaatio Conquer Gaming vaihtui kesän aikana Social Gamingiin. Striimaajalta saatetaan kuulla tulevaisuudessa kenties myös omaa musiikkia.

Suomi-Twitch on vielä melko pienen porukan dominoima, jos puhutaan ihan vain katsoja- ja seuraajamääristä, mutta Kylmälän mielestä suunta on yhä ylöspäin. Hän kaipaisi lisää aitoja, mielenkiintoisia ja omilla jaloillaan seisovia striimipersoonia.

– Striimaajana arvostan eniten Anssi ”Andypyro” Huovista, koska hän tekee mitä haluaa ja kulkee omia polkujaan.

Haastattelun lopuksi hän huikkaa vielä yhden mielipiteensä liittyen Twitchiin.

– Uhka- ja kasinopelit eivät kuulu Twitchiin. Ne ovat ihan kauheaa paskaa. Kasinoita mainostamalla lähestytään katsojakuntaa mielestäni moraalisesti väärällä tavalla, hän lataa.