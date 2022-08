Elisan esports-pomo lataa kovan tavoitteen: ”Espoossa tullaan näkemään useampi top10-joukkue”

Marraskuussa järjestettävään Espoon CS-suurturnaukseen sopii odottaa kovaa kattausta, kertoo Elisa Esportsin Teemu Koski.

Suomen esports-historian kaikkien aikojen toinen areenaturnaus järjestetään marraskuussa, kun Elisa Masters rantautuu Espoon Metro-areenalle. Pelinä toimii Counter-Strike.

Areenatapahtuma esiteltiin kesäkuussa. Lippuja on mennyt kaupaksi Elisan esports-vastaavan Teemu Kosken mukaan hyvin, joskin tarkkoihin määriin hän ei mene. Ilta-Sanomien lähteiden mukaan kaupaksi on mennyt jo yli tuhat lippua.

– Lipunmyyntitilanne on tosi positiivinen. Kesälomalla, vaikka ei ole markkinoitu tai tapahtuma ollut monen mielessä, niin hyvin niitä on liikkunut. Tällä menolla on täysi halli luvassa, Koski kertoo tyytyväisenä myhäillen Assembly Summer 2022 -tapahtumassa.

12 joukkueen ja 200 000 dollarin pelataan Espoossa 16.–20.11. Kaksi ensimmäistä päivää pelataan studiossa suljettujen ovien takana, mutta viimeisten kolmen päivän ajaksi siirrytään areenalle. Sinne pääsee pelaamaan vain kuusi parasta joukkuetta.

Joukkueista on vahvistettu tähän mennessä vain yksi: Suomalaisen ENCE-organisaation kansainvälinen kokoonpano, joka on HLTV.orgin maailmanlistan sijalla 4.

– Varmaan tässä (elo)kuun aikana saadaan julkaistua lisää joukkueita. Lopullinen osallistujalista selviää varmaan vasta muutamia viikkoja ennen tapahtumaa, mutta toivottavasti jo aikaisemmin.

– Olen aika luottavainen neuvotteluiden pohjalta, että Espoossa tullaan näkemään useampi top10-joukkue. Väittäisin suurimman osan olevan top20:n ja 30:n hujakoilta. Mastersissa tullaan näkemään äärettömän kova taso.

Areenatapahtuman finaalipäivän avaa Elisa Open Suomen 3. kauden finaali, jossa kohtaa kaksi suomalaisjoukkuetta. Koski kertoo päätöksen liigafinaalien tuomisesta osaksi tapahtumaa syntyneen jo keväällä.

– Mietittiin miten voidaan auttaa Suomen skeneä. Se on tosi monelle joukkueelle helvetin hieno tilaisuus päästä pelaamaan kunnon stagelle. Syksyn aikana kerrotaan vielä muusta ohjelmasta, joka sisältää ainakin pelaamista ja koko perheelle tekemistä. Ehkä jopa pienet lanit, Koski paljastaa suunnitelmia hieman.

Suomen CS-kenttä myllättiin heinäkuussa, kun kaikki tunnetut joukkueet tekivät vaihdoksia. Assemblyilla pelattu CS-turnaus, jonka lähetti ja tuotti Elisa Esports, oli Kosken mukaan menestys ja lupaa hyvää syksyä ajatellen.

– Pelkästään finaalipäivän suomenkielinen lähetys sai yli 200 000 näyttökertaa. Aiemmat päivät olivat luvuiltaan myös tosi hyviä, Koski viestittää Assembly-lukuja sunnuntaina.

Suomen ensimmäinen areenatapahtuma – syksyn 2019 Arctic Invitational, jota myös Elisa ja Koski olivat järjestämässä – oli isossa kuvassa pettymys. Koski on nyt huomattavasti luottavaisempi suunnitelmista ja toteutuksesta, mutta yksi uhkakuva on mielessä pandemian ja sodan lisäksi.

– Että joku tulee hallille, mutta ei koe viihtyneensä. Se olisi iso pettymys. Assembly on esimerkiksi onnistunut tosi hyvin nyt ohjelmassa ja tunnelmassa. Meillä on kuitenkin tiimi täynnä raudanlujia ammattilaisia, joten uskon meidän täyttävän ihan varmasti katsojaodotukset.