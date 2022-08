Ilta-Sanomat testasi Logitechin Aurora-pelivälinesarjan uutuudet.

Pastellivärit ja pyöreä muotoilu ovat Aurora-tuotteiden yhdistävä tekijä. Kaikki tuotteet ovat käytettävissä ja ladattavissa usb-c:llä, mikä on aina iloinen uutinen.

Logitech ilmoitti heinäkuun lopussa tuovansa markkinoille upouuden Aurora-pelituoteperheen, jonka tuotesuunnittelussa on otettu huomioon varsinkin naiset.

Tuotteet ovat hieman pienempiä ja pyöreämpiä. Lisäksi suunnittelussa otettiin huomioon esimerkiksi pitkät hiukset ja silmälasit, koska ne vaikuttavat merkittävästi välineiden käytettävyyteen.

Ilta-Sanomat testasi tuoteperheen ykköstykit eli G705-pelihiiren, langattoman G715-näppäimistön ja langattoman G735-headsetin.

Hiiren ja näppäimistön saa yhdistettyä yhteen ja samaan usb-dongleen helposti. Pisteet tästä Logitechille. Kaikkia tuotteita hallitaan G Hubilla, joka on ohjelmistona ihan ok.

Pyöreä G705-hiiri on kädessä erittäin mukava. Pienen koon ja verrattain suuren painon (85 grammaa) takia tuntuma on pelatessa erikoinen. Huomasin nopeasti pitäväni hiirtä enemmän toimistotyöskentelyyn sopivampana.

Se on harmi, koska klikkituntuma on miellyttävä ja selkeä. Myös pienikokoiset sivunäppäimetkin ovat oikein mukavat. 8200 DPI:n sensori, jota ei ole ihme kyllä paljastettu, hoitaa homman mutta on kaukana Logitechin parhaimmasta päästä.

Rgb-valo on toteutettu näyttävästi, mutta ikävä kyllä se näkyy myös akunkestossa. Valojen kanssa akku hyytyy jo 40 tunnin kohdalla, mikä vaikuttaa huomattavasti käyttökokemukseen.

G705 on Aurora-tuotteista paras, mutta satasen hinta on aivan liian kova. Paremmalla sensorilla ja kevyemmällä toteutuksella nykyhinnan voisi vielä jotenkin käsittää.

G705:n muotoilu on onnistunut. Magneetilla (tukevasti) kiinnittyvän kannen alle saa piiloon usb-donglen.

Hieman erikoinen muotoilu tekee hiirestä lähes täydellisen toimistohiiren. Pelihiirihän tämän piti olla...

G715 on tuotteista suurin pettymys. Mekaanisen näppäimistön muotoilu tuo mieleen 90-luvun, mutta ei kyllä hyvällä tavalla. Toteutus on jotenkin halvan tuntuinen vaikka hintalapussa lukee 200 euroa.

Näppäimistöä myydään lineaarisilla (GX Red) tai klikkaavilla kytkimillä (GX Brown), joista testiyksilössä oli jälkimmäiset. Näppäimistö ei ollut klikkaavien kytkinten kanssa todellakaan hiljaisimmasta päästä. Käyttötuntuma oli kuitenkin ihan hyvä, joskin kilon painava näppäimistö hieman liikkuikin pöydällä.

Media- ja pelinäppäimet ovat sijoitettu hyvin ja toimivia, mutta tuntumaltaan surkeat, koska mekaanisten kytkimien sijaan niissä on päädytty kalvokytkimiin. Äänirulla on puolestaan erittäin herkkä, joten muutaman kerran korvat saivat kyytiä vahingossa.

Valojen kanssa – joita on siis paljon – akku kestää noin 25 tuntia. Siis reilun vuorokauden, jos unohtaa sammuttaa virrat. Melko heikko suoritus, kun miettii näppäimistön maksavan peräti 200 euroa.

Hinnan huomioiden G715:ttä parempi vaihtoehto olisi G713, joka on muuten identtinen, mutta langallinen. Hinta-eroa malleilla on muuten 30 euroa.

Päällyslevyn vaihtamalla näppäimistölle saa uuden ilmeen. Vaihtolevyjä myydään 20 eurolla. Näppäinhatut voi vaihtaa 40 euron hintaisella varustepaketilla.

G715:n alareunaa koristaa 16 led-valon kokonaisuus, joka on varsin näyttävä. Pohjasta löytyy lisäksi paikka näppäimistön usb-donglelle ja säätöpalikat kirjoituskulmaa varten.

Haluaisin kehua headsetin eli G735:n maasta taivaisiin, koska se on kaunis, kevyt (260 grammaa), uskomattoman mukava, istuvuutta saa säädettyä hyvin ja siinä on hyvä todella hyvä mikrofoni.

Mutta toisaalta headset ei eristä ulkopuolisia ääniä kovinkaan hyvin (niissä ei ole aktiivista melunsuodatinta), äänimaailma on vakiona melko mitäänsanomaton, eikä G735 tarjoa odotuksista huolimatta kertaakaan wow-elämystä.

Kaiken kukkuraksi akku jaksaa led-valojen kanssa vaivaiset 12 tuntia. Lataus on onneksi nopeaa, mutta akun kesto on silti jäätävä pettymys. Ainakin jos puhutaan 200 euron tuotteesta.

G735 on päässä ihana ja muuten hyvin keskinkertainen. Valkoista pastelliväriä pidän hieman kyseenalaisena headsetin kohdalla, sillä uskaltaisin sanoa niiden tahriintuvan nopeasti, jos pelaaja tykkää meikata. Kaikki materiaalit ovat sellaisia ettei niitä putsata ihan tuosta noin.

Hieman yllättäen myös headsetissä ei ole sisäänrakennettua mikrofonia, joten potentiaaliseksi lifestyle-kuulokevalinnaksi ne eivät oikein sovellu. Puomimikrofoni on nimittäin aika kookas, mutta toisaalta ääni on hyvä.

G735:n saa yhdistettyä 3,5 mm:llä, usb-c:llä sekä langattomasti bluetoothilla tai Lightspeed-teknologiaa hyödyntävällä usb-donglella. Headsetin saa yhdistettyä samaan aikaan vaikka tietokoneeseen ja kännykkään, jolloin ääntä voi vaihtaa kuulokkeisa olevan kytkimen mukaan.

Headset on äärimmäisen mukava, sillä se ei paina tai purista. Pehmusteet eivät saa myöskään korvia hikoamaan.

Aurora on suoraan sanoen ärsyttävä tuoteperhe, sillä pääosin hienon designin ohella kaikki tuotteet ovat ylihintaisia ja turhauttavan keskinkertaisia. Mikään niistä ei tarjoa oikeasti hyvää hintalaatusuhdetta, jos vähänkin jaksaa tutkia kauppojen tarjontaa.

Logitech ampuu valitsemallaan hintatasolla pahasti omaan nilkkaansa. Varsinkin kun tällä julkaisulla pitäisi saada naiset puolelleen, joten miksi heitä varten tehdyistä tuotteista pyydetään niin kovaa hintaa?

Tuotteiden ulkonäkö on ikävä kyllä ainoa syy, jonka keksin premium-hinnoittelulle. Toisaalta ei ihme, sillä pelikulmauksen sisustamista ja esimerkiksi striimien yleisilmettä ajatellen Auroralla on melko mukava markkinarako tarjolla. Kaikki kun ei tykkää mustasta.