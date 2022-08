GPD Win Max 2 on laite, jossa yhdistyvät peliläppäri ja käsikonsoli.

Kiinalainen laitevalmistaja GPD HK kauppaa Indiegogo-palvelussa hieman normaalista poikkeavaa kannettavaa tietokonetta, joka on samalla myös käsikonsoli.

GPD Win Max 2:ssa on 10,1 tuuman kosketusnäyttö 16:9-kuvasuhteella (1920 x 1200 / 2560 x 1600), Intelin tai AMD:n rautaa, Windows 11, 4G-valmius, kaiuttimet, web-kamera, 67 watin akku, valaistu näppäimistö, kosketuslevy, ohjainsauva sekä nuolinäppäimet.

Laite on saanut joukkokeräyskampanjalla lähes 2,4 miljoonaa euroa yhteensä 2754 tukijalta. Minimitavoite oli asetettu vaatimattomaan 2492 euroon, joten keräys on plussalla 92 636 prosenttia. GPD Win Max 2:n toimitukset alkavat kampanjasivun mukaan syyskuussa.

GPD Win Max 2 on erikoisesta ulkonäöstään huolimatta perinteinen Windows-tietokone, joten se kilpailee Nintendon suositun Switch-käsikonsolin sijaan enemmänkin Valven tänä vuonna markkinoille tuoman Steam Deckin kanssa.

Steam Deck toimii Valven omalla käyttöjärjestelmällä, jonka taustalla on Linux. Steam Deck tukee melko kattavasti Steam-kirjastoa, mutta osa peleistä ei esimerkiksi sovellu laitteella pelaamiseen huijauksenestojärjestelmien yhteensopimattomuuden takia.

Fyysisesti GPD Win Max 2 on melko pieni, sillä se on suljettuna vain 16 senttiä korkea ja 22,7 senttiä leveä. Steam Deck on vertailun vuoksi 11,7 senttiä korkea ja 29,8 senttiä leveä. Nintendo Switchillä on korkeutta 12,4 senttiä ja leveyttä 23,9 senttiä.

Tältä näyttää kiinalaisyrityksen laite, jossa yhdistyvät kannettava peliläppäri ja käsikonsoli.

Peliläppärien ja muiden helposti siirrettävien pelikoneiden tai -konsolien myynti kasvoi vuosina 2020-21 koronapandemian takia. GPD Win Max 2:n keräämä rahoitus ei ole sen huomioiden kovin yllättävä.