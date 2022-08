Pekka ”Pehu” Aakko jättää Assemblyn 30 vuoden jälkeen – muistaa yhä hetken, jolloin ”jouduttiin vahaamaan koko koulu”

Pekka ”Pehu” Aakon ja Assemblyn merkitys suomalaiselle tietokone- ja pelikulttuurille on korvaamaton.

Pekka ”Pehu” Aakko on nähnyt jokaisen Assembly-tapahtuman. 30 vuoden aikana niitä on järjestetty fyysisesti uskomattomat 46.

Suomen suurinta digi- ja pelifestivaalia eli Assemblya alusta asti tekemässä ollut Pekka ”Pehu” Aakko, 51, jättäytyy pois tapahtuman järjestämisestä ja taustayhtiöstä.

Aakko liittyi järjestäjäporukkaan kesken ensimmäisen Assembly-tapahtuman vuonna 1992. Silloin 21-vuotias mies hääräsi siivousmopin kanssa, mutta jo seuraavana vuonna hän kantoi vastuun pääjärjestäjänä.

Pääjärjestäjänä ja tapahtuman taustayrityksen toimitusjohtajana Aakko toimi aina vuoteen 2020, jolloin hän teki tilaa Lassi Nummelle. Vaihdoksen jälkeen Aakon titteli oli tapahtumavastaaja, mutta nyt viikonloppuna järjestetty Summer 2022 jäi viimeiseksi Assembly-paidassa.

Aakko kuvattuna tapahtumassa kesällä 2019.

– Kun on 30 vuotta tehty ja ikää alkaa olemaan, niin mietin, että ehkä nyt voisi olla aika alkaa itse ottamaan hieman rauhallisemmin. Ei tässä ole ollut mitään luopumisen tuskaa, koska olen miettinyt asiaa jo pidemmän aikaa, Aakko avaa päätöksensä taustoja Ilta-Sanomille torstai-iltana eli tapahtuman avauspäivänä.

Assemblyn ydinhenkilöt ovat päätöksestä tienneet jo hetken aikaa, mutta muulle organisaatiolle ja vapaaehtoisille kerrottiin päivää ennen tapahtuman alkua. Aakon mukaan päätökseen on suhtauduttu hyvin. Varsinkin kun tapahtuman tulevaisuus on osaavissa käsissä.

– Jos olisin vaikka kaksi vuotta sitten jäänyt auton alle, niin ei se olisi oikeasti vaikuttanut melkein mihinkään. Tässä on taustalla niin hieno ja osaava porukka etteivät he minua tarvitse, Aakko hehkuttaa kollegoitaan.

51-vuotias Aakko on nähnyt Assemblyn koko 30-vuotisen historian lähempää kuin kukaan muu. Kauniaisten koulukeskuksesta alkanut tapahtuma on kasvanut nelipäiväiseksi ja 15 000 kävijää houkuttelevaksi digifestariksi, joka on jo vuosia järjestetty Helsingin Messukeskuksessa. Kesällä 2018 tapahtuma myytiin Telialle.

– Jokaisesta tapahtumasta on jäänyt jotain käteen. Ehkä parhaiten on kuitenkin muistissa ne alkuvuodet ja kasvukivut, koska niistä opin itse niin paljon. Viime vuodet ovat olleet aika helppoja, koska laiva liikkuu ja kääntyy hitaasti, Aakko aloittaa muistelun.

– Keravalla [vuonna 1993] jouduttiin vahaamaan koko koulu, joka toimi tapahtumapaikkana, koska lattia kärsi 1500 kävijän vierailusta hetkeä ennen kouluvuoden alkamista. Hetken aikaa oli aika epäuskoinen olo siitä koulun ilmoituksesta... Minä, [yksi Assembly-perustajista] Markus Kantonen ja hänen vaimonsa sitten vedettiin vahakoneella koko koulu. Siinä meni noin viikko, Aakko muistelee hymy huulilla.

Assembly on maailmanlaajuisesti yksi vanhimmista ja menestyneimmistä verkkopelitapahtumista.

Mitä mies tekee nyt sitten seuraavaksi, kun kalenteri on tyhjentynyt Assemblyyn liittyvistä velvollisuuksista?

– Olen jo viimeiset kaksi vuotta ajanut omia töitäni alas, joten nyt keskityn ihan vain itseeni. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Lennetään ainakin, jos ei muuta, aktiivinen lentoharrastaja laukoo.

Aakko sanoo vielä lopuksi odottavansa ensi kesää kaikkien näiden Assembly-vuosien jälkeen.

– Ehkä kerrankin 30 vuoden jälkeen saan viimein täyden kesäloman! Sitä olen kyllä vähän odotellut, koska heinäkuussa olisi kiva tehdä muutakin kuin miettiä Assemblyyn liittyviä asioita, Aakko naureskelee.