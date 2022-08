Tapahtumajohtaja Emilia Mikkola haluaa nostaa naiskävijöiden määrää Assemblyilla. Kävijöistä 85 prosenttia on nyt miehiä.

Emilia Mikkola on lyhyessä tuonut uudistuksia 30-vuotisjuhlaansa parhaillaan viettävään Assembly-tapahtumaan.

– Rakastan sitä, kun nuoret tulevat tänne lanihalliin kohtaamaan toisia samankaltaisia. Näen sen intohimon ja tunteen palon siihen omaan harrastukseen.

Näin sanoo Assembly-pelifestivaalin tapahtumajohtaja Emilia Mikkola, joka aloitti työssään alkuvuodesta. Parhaillaan käynnissä oleva Assembly Summer 2022 on hänelle vasta toinen kerta ”Assyilla”.

Mikkola työskenteli aiemmin 10 vuotta palkitun Flow Festivalin tuotantopäällikkönä eli hän vastasi tapahtuma-alueesta palveluineen. Nyt hän vie 30-vuotisjuhliaan viettävää Assemblya uuteen suuntaan.

– Yritän tässä alkutaipaleella havainnoida koko tapahtumaa kävijän näkökulmasta. Mitä he kaipaavat ja haluavat? Esimerkiksi keväällä cosplay ja Assymylly-turnaus keräsivät hyvin yleisöä, joten molemmat ovat nyt täällä isompina. Tätä tehdään kävijöille, joten asiakkaiden kuuntelu on tärkeää, Mikkola kertoo Ilta-Sanomille.

Tällä kertaa tapahtumassa on keskitytty erityisesti expo-alueeseen, oheisohjelmaan ja ruokatarjontaan, jonka laajentaminen oli varsinkin Mikkolalle tärkeää. Ensi vuotta ajatellen hänellä on mielessä yksi kehityskohde, joka palvelee nuoria ja näiden vanhempia.

– Meille tulee paljon nuoria ympäri Suomen. Vanhemmat laittavat heidät junaan lähtöasemalla, tietokoneiden ja muiden laitteiden kanssa, mutta kukaan ei ole vastassa Pasilan päässä. Sieltä on aikamoinen kantaminen tänne, jos on vaikka 14-vuotias. Sitä varten aiotaan ehkä toteuttaa kuljetuspalvelu, Mikkola kertoo innoissaan.

Assemblyilla on ollut parhaimmillaan yli 3 500 lanittajaa oman tietokoneen kanssa. Koronavuosien jälkeen konepaikkojen myynti on laskenut roimasti, joten tällä kertaa Messukeskukseen saapuu noin 1 500–2 000 lanittajaa. Tapahtumaan myydään myös kävijälippuja, joten Assembly odottaa tapahtumaan yhteensä 15 000 kävijää.

Ensimmäinen Assembly-tapahtuma vuonna 1992 keräsi 700 osallistujaa. Ennen koronaa oman koneen kanssa tapahtumaan saapui parhaimpina vuosina yli 3000 lanittajaa. Kuva talvitapahtumasta 2019.

Tapahtuman kävijöistä peräti 85 prosenttia on miehiä ja loput naisia tai muunsukupuolisia, vaikka Newzoon uuden tutkimuksen mukaan 46 prosenttia pelaajista Suomessa on naisia. 38-vuotiaan Mikkolan yksi missio on lisätä naisten ja muunsukupuolisten kävijöiden osuutta vuosi vuodelta.

– Meidän pitää omalla esimerkillämme näyttää, miten monimuotoisuutta voi edistää ja lisätä yhdenvertaisuutta pelaamisen parissa. Suomen suurimpana pelitapahtumana meidän pitää olla edelläkävijöitä.

– Meidän täytyy ensinnäkin sanoa ääneen, että naiset, muunsukupuoliset ja ylipäätään kaikki ovat tervetulleita Assemblyille. Se pitää huomioida myös vahvemmin meidän viestinnässä ja markkinoinnissa. Pieniä, mutta näkyviä tekoja!

Miksi Assemblyn kävijäkunta on sitten niin miesvaltainen? Mikkolalla ei ole yhtä ja selvää vastausta. Hän epäilee, etteivät naiset ole yhtä tottuneita osallistumaan pelitapahtumiin kaveriporukoilla kuin miehet.

– Osittain se liittyy varmaan e-urheiluun, jossa meilläkin on kaikki kilpailijat miehiä. Sen monimuotoistaminen voisi olla avain siihen, että naiset kokisivat olonsa tervetulleiksi pelitapahtumiin, Mikkola pohtii.

– Toivon, että tulevaisuudessa myös meidän ohjelmistossa näkyisi niitä pelejä, joita naiset pelaavat. Varsinkin kun meillä on paljon ja monipuolisesti dataa asiasta, hän lisää heti perään.

Assembly on erityisesti nuorten suosiossa. Monet kävijät koristelevat konepaikkansa näyttävästi muun muassa valoilla.

30 vuotta vanha Assembly on Mikkolan mielestä brändinä yhä vahva ja uskottava, mutta hän haluaisi kuitenkin uudistaa ja monimuotoistaa sitä. Assemblyn pitäisi vielä vahvemmin olla tapahtuma, johon voivat osallistua kaikenikäiset, nuoret ja vaikka lapsiperheet.

– Assembly-kävijän ei tarvitse enää olla hc-lanittaja, joka pelaa neljä päivää nukkumatta. He ovat yhä todella tärkeitä meille, mutta haluamme avata Assemblyn tapahtumaksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita peli- ja digikulttuurista.

Perinteistä hän ei kuitenkaan halua luopua. Assemblyn juuret ovat demoskenessä, tietokoneiden avulla luoduissa taideteoksissa, jotka ovat yhä merkittävä osa tapahtumaohjelmaa. Mikkolan mielestä moni muu tapahtuma voisi ottaa jopa mallia Assemblysta.

– Pidän siitä, miten historiaa oikein vaalitaan täällä ja nostetaan jalustalle. Eli ikään kuin myydään sitä, mikä on Assemblyn sielu. Vaikka on kaupallisia kumppaneita ja hieno expo-alue, niin siellä on vierekkäin I love 8-bit -näyttely ja Gigantin massiivinen myymälä.

Emilia Mikkola, 38, työskenteli 10 vuotta palkitun Flow Festivalin tuotantopäällikkönä, kunnes siirtyi Telian omistaman Assembly-tapahtuman pariin helmikuussa 2022.

Puolen vuoden ja kahden tapahtuman aikana yksi asia on häkellyttänyt jopa tapahtuma-alan kokeneen nimen. Se on Assy-perhe eli vapaaehtoiset, joita työskentelee tapahtuman parissa useita satoja.

– Olen itse tottunut loppuun asti hiottuun ammattilaisorganisaatioon. Missään muussa tapahtumassa ei ole näin taitavaa, monipuolista ja osaavaa vapaaehtoisporukkaa. He ovat mukana tekemässä tätä ympäri vuoden, suurin osa on ollut mukana jo useampia vuosia, jopa vuosikymmeniä. En pysty edes vertaamaan tätä mihinkään muuhun festivaaliin.

Mikkola kertoo kutsuneensa vanhoja Flow-työkavereitaan seuraamaan tapahtuman avauspäivää, jonka yksi kohokohdista oli 30-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty Assembly Awards. Yksi asia messuhallin pimeydessä mykisti jopa vanhat kollegat.

– He olivat tosi fiiliksissä päälavan 40-metrisestä screenistä ja visuaalisesti sisällöstä, koska se oli niin ällistyttävän hieno kaikin tavoin. He kyselivät, ketkä ovat oikein tehneet tämän kaiken. Sanoin että meidän vapaaehtoiset. Ne, jotka tekevät tätä rakkaudesta lajiin ja ovat Suomen parhaita.