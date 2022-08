Unrailed!-pelissä rakennetaan junarataa tekoälyn tai kaverien kanssa. Yksinkertainen idea on toteutettu erinomaisesti.

Unrailed!-pelissä rakennetaan junarataa. Yksinkertaista? No, ei niinkään.

Epic Games Store jakaa rajoitetun ajan ilmaiseksi kehuttua Unrailed!-nimistä indiepeliä tietokoneelle.

Pelissä rakennetaan rautatietä läpi vaihtuvien pelimaailmojen, joissa tehtävää vaikeuttaa erilaiset esteet ja asukit. Matkalla myös päivitetään junaa, jonka pitäminen raiteilla on kaiken a ja o. Tehtävää vaikeuttaa se, että juna ei koskaan pysähdy ja resursseja on rajatusti.

Unrailed! on ensisijaisesti nettimoninpeli, jonka keskiössä on yhdessä toimiminen. Peliä voi kuitenkin halutessaan pelata myös pelkän tekoälyn kanssa. Arvioissa tekoäly on saanut kehuja, mutta moninpelinä Unrailed! nousee aivan uudelle tasolle.

Steamissä pelin arvosana on reilun 9000 arvostelun jälkeen erittäin myönteinen eli oikein hyvä. Metacriticissä peli on saanut kriitikoilta 77/100 ja pelaajilta 83/100. Pelaajat ovat kehuneet yksinkertaisen idean toimivaa toteutusta, kontrolleja ja graafista tyyliä.

Vuonna 2020 julkaistusta Indiepelistä pyydetään normaalisti 20 euroa, mutta Epic jakaa sitä ilmaiseksi torstaihin 11.8. kello 18 asti. Pelin saa pitää, kunhan sen nappaa talteen sitä ennen. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja pelin lataavan ohjelman asentamista, mutta näistä molemmat ovat ilmaisia.