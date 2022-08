Pelaamisesta on kasvanut 194 miljardin euron bisnes – Suomessa 46 % pelaajista on naisia

Naiset pelaavat miehiä enemmän mobiilialustoilla, kertoo Newzoon uusi raportti.

Fortnite on ollut jo muutaman vuoden yksi maailman suosituimmista peleistä. Kuvituskuva.

Tutkimusyhtiö Newzoon mukaan koko videopelialan arvo on tänä vuonna 194 miljardin euroa, josta mobiilipelien osuus on 53 %, konsolipelien 27 % ja tietokonepelien 20 %.

Yhtiö kertoo luvuista uudessa raportissaan, johon on kerätty dataa maailmalta ja Suomesta. Tutkimustulokset julkaistiin parhaillaan käynnissä olevan Assembly Summer 2022 -tapahtuman yhteydessä. Otoskoko oli Suomessa 2103 henkilöä.

Suomessa on 3,5 miljoonaa pelaajaa, joista enemmistö eli 1,6 miljoonaa pelaa mobiililaitteilla. Konsoli- ja tietokonepelaajia on molempia noin 1,2 miljoonaa. Moni pelaaja pelaa vähintään kahdella alustalla.

Maamme pelaajista 54 prosenttia on miehiä. Naiset pelaavat miehiä enemmän mobiilipelejä (54 %), mutta konsoli- ja tietokonepelien kohdalla naisten osuus laskee 38:aan ja 34:ään prosenttiin.

Pelaajista suurin ikäryhmä on 21–35-vuotiaat (33 %), joiden perässä tulevat 36–50-vuotiaat (26 %), 10–20-vuotiaat (24 %) ja 51–65-vuotiaat (17 %). Suomessa pelejä myydään tänä vuonna arviolta 423 miljoonan euron edestä.

Kilpapelaamista seuraa tutkimuksen mukaan 720 000 pelaajan joukkio, josta peräti 82 prosenttia on miehiä. Ylivoimaisesti suosituin kilpapeli on katsojien keskuudessa Counter-Strike, jonka jälkeen kaukana perässä tulevat Fifa, League of Legends ja Fortnite.

Vielä vuonna 2019 Sponsor Insight kertoi Suomessa olevan arviolta 400 000–450 000 esportsista kiinnostunutta.

Pelaamisen suosio kasvoi voimakkaasti vuosina 2020–21 koronapandemian pysäytettyä maailman, mutta tänä vuonna trendi on ollut toisenlainen. Useat isot pelialan yritykset ovat kertoneet liikevaihtonsa laskeneen, joka on tosin ollut koholla verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan.

Suomessa peliala on kasvanut jo lähes kolmen miljardin kokoiseksi, Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen kertoi keväällä pidetyn The Finnish Game Awardsin yhteydessä.

– Taloudellisesti, taiteellisesti, teknisesti ja yhteisöllisesti Suomen peliala on parin vuoden etäilystä huolimatta huippukunnossa, joten tulevista vuosista voimme odottaa entistäkin loisteliaampia. Näin etenkin, jos saamme työvoimahaasteet ainakin kansainvälisten työntekijöiden osalta kuntoon, Hiltunen kommentoi toukokuussa.