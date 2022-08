Viime aikoina on julkaistu lukuisia mielenkiintoisa videopelejä, vaikka kesä on alalla perinteisesti hiljaisempaa aikaa. IS käy läpi tuoreen annin ansiokkaimpia pelejä.

Elokuun pelitärpit jakautuvat tällä kertaa selkeästi kahteen leiriin: suurten pelien lisäosiin ja 1990-luvulta nouseviin huipputeoksiin. Tarjolla on jatko toimintaroolipelien ilmiöön, huoliteltu kamppailukokoelma ja viehättävä paluu hurjaan haasteeseen. Ykkösnostona on lopulta roolipeli, jota ei olisi uskonut näkevänsä.

Lue lisää: Kissa­peli nousi netti­kansan suosikiksi – näitä videoita ei voi katsoa hymyilemättä

Monster Hunter Rise: Sunbreak

(Kehittäjä: Capcom. Saatavilla: Pc, Switch. Pegi 12.)

Vuoden 2021 huippuihin lukeutunut Monster Hunter Rise jatkuu tyylikkäästi. Yksin tai yhdessä paikallisesti tai netissä pelattava toimintaroolipeli kasvaa uusilla alueilla, hirviöillä, olioilla ja kyvyillä kookkaassa lisäosassa Sunbreak. Tarjolla on myös tuoretta tarinaa ja tehtäviä.

Idea on tutkia maailmaa, kukistaa vihollisia ja kerätä luonnonantimia. Siten hahmoa kehitetään vahvemmaksi. Rakenne on tuttu, mutta tunnelma ei. Sunbreak sijoittuu tuulenraikkaaseen satamakylään, joka huokuu pääpelin japanilaisuuden sijaan länsimaista vaikutusta.

Sunbreak eroaa aiemmasta myös siinä, että haastetta on kiristetty huomattavasti. Lisäosan pariin pääseekin vasta, kun on läpäissyt emopelin. Tämä heijastuu antoisaksi kokemukseksi, kun itsensä saa virittää äärimmilleen suurimpia hirviöitä jahdatessa.

Testattu Switch-versio vakuuttaa. Graafisesti kyseessä on liki tekninen ihme, joka näyttää jylhältä niin tv:stä kuin laitteen omalta näytöltäkin. Lisäksi nettimoninpeli toimii moitteetta, ja pelaajia löytää helposti. Tosin parasta tämä on hyvässä porukassa paikallisesti.

Toimintaroolipeli Monster Hunter Rise on maailmanlaajuinen ilmiö. Yli kymmenen miljoonaa kopiota myyneen pelin lisäosaa Sunbreak kaupattiin kahdessa viikossa kolme miljoonaa kappaletta.

Capcom Fighting Collection

(Capcom. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 16.)

Tässä on viime aikojen hienoimpia kokoelmia. Capcom Fighting Collection on kymmenen pelin paketti, jolla on voima siirtää vanhaan aikaan ja paikkaan. Samalla se tarjoaa nuoremmille tuoretta näkökulmaa. Ytimessä on muistutus: hyvä pelisuunnittelu ei vanhene.

Lähinnä 1990-luvun pelihallien annista koostuva kokoelma tuo ensinnäkin koko Darkstalkers-kamppailusarjan yksiin kansiin – ja ensi kertaa. Sarjan viisi peliä tulevat genren huipulta ja ovat erinomaisia kuten aina.

Mukana on myös kiehtova robottitoiminta Cyberbots: Full Metal Madness (1995) ja koukuttava pulmapeli Super Puzzle Fighter II Turbo (1996). 35-vuotiasta Street Fighter -sarjaa juhlistetaan lisäksi kovilla kamppailupeleillä Super Gem Fighter Mini Mix (1997) ja Hyper Street Fighter II (2003).

Käsinpoimitulta tuntuvan paketin kruunaa epäilemättä Red Earth (1996). Tämä on ensimmäinen kerta, kun aikoinaan 2d-grafiikan viimeistä huutoa ollut peli saapuu kolikkohallien ulkopuolelle. Eikä se petä: kyseessä on kamppailua, roolipelaamista ja pomovihollisia omaperäisesti yhdistävä tapaus, jossa piilee yhä väkevää vetovoimaa.

Capcom Fighting Collection tarjoaa kymmenestä pelistään kaunista taidetta ja musiikkia. Mutta parasta on, että jokaista pelataan verkkomonipelissä sulavasti alan parhaalla rollback-nettikoodilla.

Cuphead: The Delicious Last Course

(Studio MDHR. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 7.)

Joskus kova työ palkitaan. Pieni kanadalainen indie-tiimi Studio MDHR teki debyyttipeliään Cuphead (2017) peräti seitsemän vuotta. Tinkimätön toimintatasoloikka tarjosi jotain poikkeuksellista: se oli kuin pelattava 1930-luvun animaatioelokuva. Myös haaste tuntui lähes liioitellulta.

Mutta kokonaisuus puhui puolestaan. Kuvankaunis kokemus palkitsi paneutumisen tunteikkaasti, mikä vetosi ympäri maailman. Peliä myytiin yli kuusi miljoonaa kappaletta jo ennen vuoden 2020 PlayStation-julkaisua. Ja viime helmikuussa Netflixillä alkoi The Cuphead Show!, jota jatketaan heti ainakin kaksi kautta.

Studio MDHR on tehnyt kaiken aikaa pelille lisäosaa. Ja jälleen rauhassa: The Delicious Last Course saapuu viiden vuoden työn jälkeen, mikä on lisäosien saralla ainutlaatuista. Mutta onko ote tallella? Pelko pois, ilman muuta. Prameaa lisäosaa voi kuvailla jopa ohittamattomaksi.

Tarjolla on uusi saari, josta löytää hassuja hahmoja, kiperiä haastekenttiä ja herkullisen mielikuvituksellisia pomovihollisia. Haastetta piisaa samaan tapaan, mutta The Delicious Last Course näyttää ja tuntuu entistäkin viehkeämmältä. Ja se on paljon sanottu se.

Cuphead-toimintatasoloikan jatko on kiinnostanut heti julkaisussaan. Lisäosaa The Delicious Last Course myytiin alle kahdessa viikossa yli miljoona kappaletta. Eikä syyttä: kokonaisuus on upea.

Live A Live

(Square, Historia. Switch. Pegi 12.)

1990-luku oli japanilaisten roolipelien kulta-aikaa. Silloin peliyhtiö Square loi suurimpia teoksiaan, kuten Final Fantasy VI (1994), Chrono Trigger (1995) ja Xenogears (1998). Ikävästi pelit usein kuitenkin käännettiin vain Amerikan markkinoille tai niitä ei julkaistu Japanin ulkopuolella lainkaan.

Vuoden 1994 kulttiklassikko Live A Live lukeutui jälkimmäiseen ryhmään. Mutta ilahduttavasti: ei enää. Pelistä on tehty sielukas uusintaversio englanniksi. Sen ilmeikäs pikseligrafiikka kunnioittaa alkuperäistä, mutta yhdistyy näyttäviin 3d-taustoihin ja tyyliteltyihin valotehosteisiin.

Asetelma kiehtoo. Tarjolla on seitsemän erillistä lyhytpeliä, joita pelataan halutussa järjestyksessä. Anti liukuu westernistä scifiin ja esi-ihmisten historiasta muinaiseen Kiinaan ja Japaniin. Pelattavuus on innostavan moninaista, ja tarinat yllättävät sekä synkkyydellä että sanomallaan.

Jos tämän pariin olisi päässyt aikanaan, anti olisi tuntunut kokeelliselta ja ainutkertaiselta. Live a Liven ansioista kertookin paljon, että peli on yhä sitä. Kokonaisuus on niin hyvä, että sen läpäisee liki ahmien. Ja jokainen tarina kannattaa myös saattaa päätökseensä, sillä palkinto on sen arvoinen.

Roolipeleille harvinaisia näkyjä tarjoava Live A Live koostuu erillisistä aikakausista ja tarinoista. Yhdessä niistä kasvaa jotain paljon kokoaan suurempaa ja vaikuttavampaa. Tätä ei kannata ohittaa.

Lue lisää: PlayStationin peli­myynti sakkasi pahasti – PS5 menee yhä kuin kuumille kiville

Lue lisää: Striimi­tähden pelistä julkaistiin viimeinkin kuvaa – somessa irvailtiin heti: ”Joku tekee vielä pelejä Play­Station 3:lle”

Lue lisää: Netflixin tämän hetken ykkös­sarja haukuttiin maan­rakoon – ”Petyt ja suutut jokaisesta surkeasta minuutista”