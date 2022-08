Tubettaja halusi tietokoneen vessaan, joten se rakennettiin vessanpönttöön.

Yhdysvaltalainen tubettaja Nick Zetta esittelee YouTube-videollaan erittäin hämmentävää tietokoneprojektiaan.

Zetta rakensi pelitietokoneensa vessanpönttöön, joka sijaitsee hänen kotinsa vessassa ja on yhä käytössä. Pc:n osat sijaitsevat vessanpöntön sisällä, mutta vesiosa on luonnollisesti eristetty osista muoviseinämällä.

Mies on tehnyt vessanpönttöönsä jopa lasi-ikkunan, jotta hän voi ihastella tietokoneensa osia ja valaistusta. Wc:tä vastapäätä seinällä on pelinäyttö sekä teline, johon hän saa näppäimistön ja hiiren.

Pelivessanpöntön sisältä löytyy varsin tehokkaat osat, joskin ei markkinoiden parhaat. Emolevy on ASUS Z690-G ROG Strix, prosessoriksi valittiin Intel Core i7-12700, DDR5-keskusmuistia on 64 gigaa ja näytönohjaimena toimii Nvidia GeForce RTX 3060. Pc on yhdistetty vessan seinään kiinnitettyyn nopeaan 240 hertsin näyttöön.

Zetta kertoo rakentaneensa erikoisen virityksen, koska hän haluaa pelata vessakäynneillään, mutta ei käyttää Steam Deckin tai Nintendo Switchin kaltaista käsikonsolia.

Miehen tubekanava on 1,4 miljoonan tilaajan Basically Homeless, jolta löytyy useita erilaisia ja hyvin hämmentäviä tietokoneaiheisia videoita.